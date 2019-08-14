Galatasaray’ın yeni hedefi Steven Nzonzi

Ortasaha arayışlarını sürdüren Galatasaray’da gündeme gelen son isim Steven Nzonzi oldu. Sarı kırmızılılar, Fransız futbolcu ve kulübü Roma ile her konuda anlaştı.

1 YILLIK KİRALANACAK

Teknik direktör Fatih Terim onay verdiği takdirde Galatasaray'ın yeni 6 numarasının Nzonzi olması bekleniyor. İtalyan yöneticiler, geçen hafta Roma’da gerçekleşen görüşmede 30 yaşındaki oyuncuyu 1 milyon euro karşılığında 1 yıllığına kiralık vermeyi kabul etti.

30 MAÇTA 1 GOL, 2 ASSİST

Roma kulübüyle anlaştıktan sonra Nzonzi ile masaya oturan Galatasaray yönetimi, Fransız futbolcuyla da el sıkıştı. 2018 yılında Sevilla'dan 26 milyon 600 bin euro karşılığında Roma'ya transfer olan Nzonzi, geçen sezon 30 maçta 1 gol attı, 2 de asist yaptı.

MOHAMMED ELNENY'DE HEDEF TAHTASINDA

İtalyan ekibinin böylesine yüksek maliyeti olan tecrübeli futbolcuyu elden çıkarmak istemesinin nedeni ise teknik direktör Paulo Fonseca. Portekizli teknik adam, forma vermeyi düşünmediği Nzonzi’yi son 3 hazırlık maçında kadroya almadı. Galatasaray’ın gündemindeki diğer 6 numara adayı ise, Arsenal’in Mısırlı yıldızı Mohammed Elneny.