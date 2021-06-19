Galatasaray'ın yeni başkanı kim oldu? Galatasaray başkanı kim seçildi?
Galatasaray'da başkanlık için beş aday yarışıyor. 10:00'da başlayan oy verme süreci 15:00'te sona erdi. Burak Elmas, İbrahim Özdemir, Eşref Hamamcıoğlu, Yiğit Şardan ve Metin Öztürk'ten biri Galatasaray'ın yeni başkanı olacak. Peki, Galatasaray'ın yeni başkanı kim oldu? Galatasaray başkanı kim seçildi? Açılan sandık sonuçlarına göre Galatasaray'ın yeni başkanı belli oldu mu? İşte seçimde son durum...
Galatasaray'da seçim heyecanı yaşanıyor. Sarı kırmızılı camiada nefesler tutuldu. Sarı kırmızılıların 38. başkanı bugün yapılan seçim sonunda belli olacak. Metin Öztürk mor, İbrahim Özdemir sarı, Eşref Hamamcıoğlu yeşil, Burak Elmas kırmızı ve Yiğit Şardan ise gri renkli oy pusulasına sahip. Peki, Galatasaray'ın yeni başkanı belli oldu mu?
Galatasaray'ın yeni başkanı belli oldu mu?
38. Başkanını seçecek olan Galatasaray'da oy verme işlemi 15.00 itibarıyla sona erdi. Üyeler, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda oylarını kullandı.
Galatasaray Seçimli Genel Kurulu'nda oy hakkı bulunan yaklaşık 8 bin 500 üyeden 4 bin 731'i oyunu kullanırken, sayım işlemi başladı.
Açılan sandıklara göre sonuçlar
Eşref Hamamcıoğlu: 755
Burak Elmas: 592
Metin Öztürk: 412
Yiğit Şardan: 272
İbrahim Özdemir: 55
İLK SANDIK SONUÇLARI:
Eşref Hamamcıoğlu: 48
Metin Öztürk: 32
Burak Elmas: 27
Yiğit Şardan: 16
İbrahim Özdemir: 5
2. SANDIK SONUÇLARI:
Eşref Hamamcıoğlu: 72
Metin Öztürk: 46
Burak Elmas: 36
Yiğit Şardan: 12
İbrahim Özdemir: 4
3. SANDIK SONUÇLARI:
Eşref Hamamcıoğlu: 70
Metin Öztürk: 38
Burak Elmas: 34
Yiğit Şardan: 14
İbrahim Özdemir: 4
4. SANDIK SONUÇLARI
Eşref Hamamcıoğlu: 47
Burak Elmas: 38
Metin Öztürk: 29
Yiğit Şardan: 18
İbrahim Özdemir: 9
5. SANDIK SONUÇLARI
Eşref Hamamcıoğlu: 65
Burak Elmas: 36
Metin Öztürk: 35
Yiğit Şardan: 21
İbrahim Özdemir: 2
6. SANDIK SONUÇLARI
Eşref Hamamcıoğlu: 54
Burak Elmas: 36
Metin Öztürk: 31
Yiğit Şardan: 27
İbrahim Özdemir: 4
7. SANDIK SONUÇLARI
Eşref Hamamcıoğlu: 66
Burak Elmas: 45
Metin Öztürk: 26
Yiğit Şardan: 14
İbrahim Özdemir: 0
8. SANDIK SONUÇLARI
Eşref Hamamcıoğlu: 68
Burak Elmas: 34
Metin Öztürk: 28
Yiğit Şardan: 18
İbrahim Özdemir: 2
9. SANDIK SONUÇLARI
Eşref Hamamcıoğlu: 56
Burak Elmas: 47
Metin Öztürk: 21
Yiğit Şardan: 23
İbrahim Özdemir: 7
10. SANDIK SONUÇLARI
Eşref Hamamcıoğlu: 59
Burak Elmas: 44
Metin Öztürk: 25
Yiğit Şardan: 7
İbrahim Özdemir: 4
11. SANDIK SONUÇLARI
Burak Elmas: 53
Eşref Hamamcıoğlu: 44
Metin Öztürk: 30
Yiğit Şardan: 18
İbrahim Özdemir: 4
12. SANDIK SONUÇLARI
Burak Elmas: 57
Eşref Hamamcıoğlu: 41
Yiğit Şardan: 23
Metin Öztürk: 17
İbrahim Özdemir: 4
13. SANDIK SONUÇLARI
Burak Elmas: 59
Eşref Hamamcıoğlu: 45
Yiğit Şardan: 24
Metin Öztürk: 18
İbrahim Özdemir: 3
14. SANDIK SONUÇLARI
Burak Elmas: 45
Eşref Hamamcıoğlu: 15
Yiğit Şardan: 36
Metin Öztürk: 34
İbrahim Özdemir: 3