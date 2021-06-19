Galatasaray'da başkanlık için beş aday yarışıyor. 10:00'da başlayan oy verme süreci 15:00'te sona erdi. Burak Elmas, İbrahim Özdemir, Eşref Hamamcıoğlu, Yiğit Şardan ve Metin Öztürk'ten biri Galatasaray'ın yeni başkanı olacak. Peki, Galatasaray'ın yeni başkanı kim oldu? Galatasaray başkanı kim seçildi? Açılan sandık sonuçlarına göre Galatasaray'ın yeni başkanı belli oldu mu? İşte seçimde son durum...