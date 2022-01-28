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Spor Galatasaray'ın Tuzla hezimeti için ilginç paylaşım!
Spor

Galatasaray'ın Tuzla hezimeti için ilginç paylaşım!

Galatasaray, lige verilen arada hazırlık maçında 1. Lig takımlarından Tuzlaspor ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar, NEF Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 6-2 kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-01-28 16:37:00 -
Galatasaray'ın Tuzla hezimeti için ilginç paylaşım!

Galatasaray, lige verilen arada hazırlık maçında 1. Lig takımlarından Tuzlaspor ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar, NEF Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 6-2 kaybetti. Galatasaray'ın farklı mağlubiyeti sonrası Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Josef de Souza, sosyal medya hesabından flaş bir paylaşım yaptı. 

Bu sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda gösterdiği performansla hayal kırıklığı oluşturan Galatasaray başarısız sonuçlara bir yenisini ekledi.

Lige verilen arada hazırlık maçında Tuzlaspor'u ağırlayan sarı-kırmızılılar sahadan 6-2 mağlup ayrılarak şok yaşadı.

Fatih Terim'in ayrılığının ardından teknik direktör Domenec Torrent yönetiminde 4 maça çıkan Cimbom karşılaşmaların hepsinde rakiplerine boyun eğdi.

JOSEF'TEN İLGİNÇ PAYLAŞIM!

Galatasaray'ın Tuzlaspor'a farklı mağlup olduğu mücadele sonrası Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Josef'ten flaş bir paylaşım geldi.

Brezilyalı oyuncu sosyal medya hesabından, 'gülen surat' emojisi paylaştı. Josef'in bu paylaşımı oldukça fazla etkileşim aldı.

 

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