Galatasaray’ın transfer görüşmelerine başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdiği Roma’nın Fransız futbolcusu Steven Nzonzi İstanbul’a geldi.
Galatasaray’ın transfer görüşmelerine başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdiği Roma’nın Fransız futbolcusu Steven Nzonzi İstanbul’a geldi.15 Ağustos 2019 Perşembe 23:57
Galatasaray’ın transfer görüşmelerine başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdiği Roma’nın Fransız futbolcusu Steven Nzonzi İstanbul’a geldi.
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