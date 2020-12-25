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Spor Galatasaray'ın Trabzonspor maçı kadrosu belli oldu
Spor

Galatasaray'ın Trabzonspor maçı kadrosu belli oldu

Golcü futbolcu Mbaye Diagne, ailesinde bir kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkmasından dolayı tedbir amaçlı kadroya alınmadı - Sakatlıktan kurtulan Radamel Falcao, yaklaşık 2 ay sonra ilk kez kadroya girdi

Yeniakit Publisher
2020-12-25 15:09:42 -
Galatasaray'ın Trabzonspor maçı kadrosu belli oldu

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 15. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak Galatasaray'ın maç kadrosu belli oldu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Trabzonspor karşılaşması kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Şener Özbayraklı, Omar Elabdellaoui, Taylan Antalyalı, Radamel Falcao, Younes Belhanda, Martin Linnes, Ryan Donk, Oğulcan Çağlayan, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Christian Luyindama, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Emin Bayram, Marcao, Emre Kılınç, Kerem Ersunar, Arda Turan, Jesse Sekidika, Ali Yavuz Kol, Sofiane Feghouli.


- Diagne'ye koronavirüs engeli


Galatasaray'da Senegalli santrfor Mbaye Diagne, ailesinde bir kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) PCR testi pozitif çıktığı için tedbir amaçlı kadroya alınmadı.

Diagne'nin aile bireylerinden birinin üç gün önce yapılan Kovid-19 PCR testi pozitif çıktı. Testi pozitif çıkan aile bireyiyle hastalık sürecinde doğrudan temaslı durumda olan Diagne'ye iki gün arayla yapılan testler negatif sonuçlandı. Buna rağmen Diagne, hem Galatasaraylı hem de Trabzonsporlu futbolcuların sağlığını riske atmamak adına maç kadrosuna dahil edilmedi.

Sakatlıkları bulunan Oghenekaro Etebo, Ryan Babel, koronavirüs izolasyon sürecini yeni tamamlayan Kerem Aktürkoğlu'nun yanı sıra Fatih Öztürk ve Emre Taşdemir de kadroda bulunmuyor.


- Falcao kadroda


Sarı-kırmızılı takımın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao, 2 ay sonra bir maç kadrosuna alındı.

Galatasaray'da son olarak ligin 6. haftasında 24 Ekim'de Büyükşehir Belediye Erzurumspor müsabakasının kadrosunda yer alan 34 yaşındaki futbolcu, sonrasındaki 8 resmi müsabakada forma giyemedi.

Söz konusu müsabakaların 1'inde cezalı olan Falcao, kalan 1,5 aylık süreçte 7 karşılaşmayı ise sakatlığı nedeniyle kaçırdı.

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