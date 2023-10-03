Galatasaray’ın Tete ile başı dertte olabilir: Shakhtar Ceo’su açıkladı!

Sezon başında Shakhtar Donetsk ile sözleşmesini fesh eden Tete, Galatasaray ile anlaşmıştı. Ukrayna ekibinin CEO'su Sergei Palkin, bu konuyla ilgili ESPN'e açıklamalarda bulundu.

Çıkış maddesi 150 milyon Euro

Sergei Palkin, ESPN'e yaptığı açıklamada Tete'nin sözleşmesinden bahsederek, "O sözleşmede 150 milyon Euro'luk bir madde var, biliyorsunuz. Artık Tete ve Galatasaray, sözleşmenin bu şekilde feshedilmesi konusunda ortak sorumluluk içindeler." dedi. Sergei Palkin, Tete'nin Ukrayna'daki özel durumla ilgili kendilerine önceden haber vermesi gerektiğini belirtirken, oyuncunun kendilerini görmezden geldiğini söyledi.



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''Bu mektubu Tete göndermedi''

Sergei Palkin, yaptığı açıklamada, "Tete'ye karşı dava açıyoruz ama sorumluluk artık Galatasaray'a da ait. Ek 7 belgesine göre oyuncunun bize önceden resmi yazı göndermesi gerekiyordu. Bu mektubu Tete göndermedi. Tete'den defalarca kulübe dönmesini istedik ama o bizi görmezden geldi." ifadelerini kullandı.