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Spor Galatasaray'ın tek derdi var o da 'Sol Bek!'
Spor

Galatasaray'ın tek derdi var o da 'Sol Bek!'

Devre arasında sol bek takviyesi yapması beklenen Galatasaray'ın, Santos Laguna forması giyen sol bek Omar Campos için Meksika kulübüne 4 milyon euro teklif yaptığı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2022-12-31 16:32:00 -
Galatasaray'ın tek derdi var o da 'Sol Bek!'

Devre arasında sol bek takviyesi yapması beklenen Galatasaray'ın, Santos Laguna forması giyen sol bek Omar Campos için Meksika kulübüne 4 milyon euro teklif yaptığı belirtildi.

Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. Kadrosunda Icardi, Mertens, Mata, Torreira gibi dünya yıldızlarını barındıran G.Saray, bir yandan genç futbolcuları transfer ederek geleceğini sağlama almayı hedefliyor.

Sarı-Kırmızılar Meksikalı 20 yaşındaki sol bek Omar Campos'u transfer etmek için yoğun mesai harcıyor. Santos Laguna forması giyen yıldız oyuncu için kulübü kapıyı 10 milyon eurodan açtı. Galatasaray ise 10 milyon Euro'yu çok bulduğunu ve genç yıldız için 4 milyon Euro verebileceğini iletti.

Sonrasında Meksika temsilcisi rakamı 7 milyon Euro'ya kadar düşürdü. İki kulüp arasında pazarlıklar devam ediyor. Haber7.com'a göre; Laguna ile 2025 yazına kadar sözleşmesi bulunan Campos, bu sezon Santos Laguna formasıyla kupada 2, ligde ise 17 maça çıktı. Bu maçlarda 1 gol atarken 3 asist yaptı. 20 yaşındaki futbolcu kariyerinde 71 maçta 3 gol, 7 asistle oynuyor.

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