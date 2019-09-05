Galatasaray'ın Selçuk İnan kararı! Selçuk İnan kimdir?

Galatasaray Selçuk İnan'la ilgili flaş bir karar verdi. İşte, futbolseverlerin merak ettiği "Galatasaray'ın Selçuk İnan kararı" sorusunun yanıtı. Peki, Selçuk İnan kimdir?

Sözleşmeleri sona eriyor

Galatasaray başta Selçuk İnan olmak üzere altı futbolcusunun geleceği hakkında karar verdi. Galatasaray'da sezon sonunda Selçuk, Emre Taşdemir, Donk, Yunus Akgün, Nagatomo ve Mariano’nun kontratı sona erecek. Bu oyunculardan sadece Yunus ve Emre ile yola devam edilecek.

Galatasaray'ın Selçuk İnan ile yoluna devam etmeyeceği yönünde karar alması sarı-kırmızılı taraftaları şaşırttı. Peki, Selçuk İnan kimdir?

Selçuk İnan, 10 Şubat 1985 tarihinde Karaağaç, İskenderun, Hatay'da dünyaya geldi.

Futbol oynamaya 1999 senesinde Karaağaçspor'da başlayan İnan, sonraki sene Çanakkale Dardanelspor'a geçti.

İlk profesyonel sözleşmesini de Çanakkale Dardanelspor ile imzalayan İnan, 2002-06 arasında oynadığı bu takımda 76 maçta 6 gol attı.

Ardından Manisaspor'a transfer oldu ve 75 maçta 11 gol buldu.

2008 senesinde Trabzonspor'da forma giyen Selçuk İnan, 93 maça çıktığı Karadeniz ekibinde 7 gol atabildi.

2011 senesinden Galatasaray'da imza atan Selçuk İnan sarı-kırmızılı forma altında birçok başarı yaşadı. Galatasaray formasıyla 321 maça çıkan Selçuk İnan 59 gol atıp 64 asist yaptı. Ayrıca başarılı futbolcu A Milli Futbol Takımı ile çıktığı 62 maçta 8 kez ağları sarstı.