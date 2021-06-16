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Spor Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakipleri kim oldu? Galatasaray Şampiyonlar Ligi rakibi kim?
Spor

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakipleri kim oldu? Galatasaray Şampiyonlar Ligi rakibi kim?

Galatasaray Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rakibi kim? 2020-2021 sezonunu ikinci sırada tamamlayan Galatarasay, Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılma hakkı kazandı. Sarı-kırmızılıların rakibi de belli oldu. Peki, Galatasaray ön eleme maçı ne zaman? Galatasaray kimle eşleşti?

Yeniakit Publisher
2021-06-16 13:33:00 -
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakipleri kim oldu? Galatasaray Şampiyonlar Ligi rakibi kim?

Galatasaray, sezonu Beşiktaş'ın ardından ikinci sırada tamamladı. Sarı-kırmızılılar bu sebeple Devler Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılmaya hak kazandı. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi ön eleme turundaki rakibi belli oldu? Peki, Galatasaray kimle eşleşti?

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakipleri kim oldu? Galatasaray Şampiyonlar Ligi rakibi kim?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda PSV ile karşı karşıya gelecek. 2. ön eleme turundaki ilk maçlar 20-21 Temmuz, rövanşlar ise 27-28 Temmuz tarihlerinde oynanacak. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi gurplarına yerleşmesi için 2. ve 3. ön eleme turunun yanı sıra play-off turunu da geçmesi gerekecek.

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