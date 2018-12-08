Galatasaray'ın Rize 11'i belli oldu
Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Galatasaray kendi evinde Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Mücadelenin başlama saati 19.00.08 Aralık 2018 Cumartesi 17:50
Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray sahasında, Çaykur Rizespor'u konuk edecek.
GALATASARAY - ÇAYKUR RİZESPOR
STAT: Türk Telekom Stadı
SAAT: 19.00
HAKEM: Ali Palabıyık
YAYIN: beIN Sports 1
İLK 11'LER
GALATASARAY: Muslera, Mariano, Ahmet, Ozan, Nagatomo, Selçuk, Feghouli, Rodrigues, Onyekuru, Muğdat, Eren Derdiyok
TEKNİK SORUMLU: Ümit Davala
ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Brabec, Saadane, Mehmet, Koray, Abdullah, Robin, Boldrin, Umar, Samudio, Muric. (Muhtemel)
TEKNİK DİREKTÖR: Okan Buruk
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