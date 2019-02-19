0553 313 94 23

Galatasaray'ın rakibi Benfica ligde farklı kazandı

Benfica, Portekiz 1. Futbol Ligi'nin 22. haftasında deplasmanda karşılaştığı Aves'i 3-0 yendi.

19 Şubat 2019 Salı 01:19
Galatasaray'ın rakibi Benfica ligde farklı kazandı

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Galatasaray'ın rakibi Benfica, Portekiz 1. Futbol Ligi'nin 22. haftasında deplasmanda karşılaştığı Aves'i 3-0 yendi.

Benfica'nın galibiyet gollerini 3. dakikada Haris Seferovic, 36. dakikada Rafa Silva ve 59. dakikada Ferro attı. Ferro, 64. dakikada direkt kırmızı kart görerek, takımını 10 kişi bıraktı.

Benfica aldığı galibiyetle puanını 53'e çıkartarak, lider Porto'yu 1 puan gerisinden takip etmeyi sürdürdü.

Bu arada Benfica teknik direktörü Bruno Lage, ligde alt sıralarda yer alan Aves karşısında takımının önemli oyuncularını dinlendirdi. Galatasaray maçına göre ilk 11'inde 6 futbolcusu değiştirilen Benfica'da Yuri Ribeiro, Florentino, Gedson, Corchia, Salvio ve Franco Cervi, Aves maçında yedek bekledi ya da kadroya alınmadı.

UEFA Avrupa Ligi'nin son 32 turunda Galatasaray'ın rakibi olan Benfica, İstanbul'daki ilk maçı 2-1 kazanmıştı. İki takım arasındaki rövanş maçı 21 Şubat'ta Lizbon'daki Luz Stadı'nda oynanacak.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 01:19
  1. İstanbul
  2. Aves
  3. Benfica
  4. Portekiz'den futbol

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    VakıfBank, Almanya deplasmanında
    1. VakıfBank, Almanya deplasmanında
    2. VakıfBank, Almanya deplasmanında
    3. Kartal'da çöken binadan sonra..
    4. Dünya Melek Yatırım Forumu
    5. Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin..
    6. Yük boşaltırken akıma kapılan şoför..
    7. Kocaeli İtfaiyesi’nden 50 personele..
    8. Osmangazi’de su kesintisi
    9. Kars’ta tipiden 23 köy yolu ulaşıma..
    10. BM: "Avustralya’daki kuraklık çocuklar..
    11. Bakan Kasapoğlu’ndan, eski bakan..
    12. Çığ düşen yolda kar yüksekliği 13..
    13. Türk Telekom'dan yeni nesil dijital..
    14. Soydan: "Kadınlar üzerinden..
    15. Kadına şiddete mahkeme acımadı
    16. Gümrük mevzuatı değişti ihracatçı zora..
    17. ’Kayserili Hemşireler Dünya Dilini..
    18. Şanlıurfa Ticaret Borsası
    19. Okul Sporları Satranç Turnuvası başladı
    20. Hüseyin Eroğlu’nun muhteşem başarısı
    21. Allianz Türkiye'de üst düzey atama
    22. Palandöken: "Akaryakıt desteği esnafa..
    23. Eximbank’tan KOBİ’lere 200 milyon..
    24. Varşova'daki Yemani-Netanyahu..
    25. Başkan Çolakbayrakdar’dan..
    26. Türkiye iyi işler çıkarıyor
    27. Avrupa borsaları
    28. İhlas Koleji’nden Siyer-i Nebi..
    29. Özel sporcularda hedef Tokyo 2020
    30. Nesli tükenen beyaz gelincik Bitlis’te..
    Maduro: İnsanlığın geleceğini Türkiye gibi ülkeler belirleyecek
    Maduro: İnsanlığın geleceğini Türkiye gibi ülkeler belirleyecek
    Fırsatçıların oyunu ellerinde patladı!
    Fırsatçıların oyunu ellerinde patladı!
    Bin Selman talimat verdi: Hepsini serbest bırakın
    Bin Selman talimat verdi: Hepsini serbest bırakın
    Almanya'nın sapkın 'kadın imamı' Türkiye'yi hedef aldı! "Bizi engelliyorlar"
    Almanya'nın sapkın 'kadın imamı' Türkiye'yi hedef aldı! "Bizi engelliyorlar"
    En güvenilir medya isimleri listesi güldürdü
    En güvenilir medya isimleri listesi güldürdü

    Günün Karikatürü

    19 Şubat 2019
    Rusya ve Çin'e soğuk duş! S-400'ler zarar gördü
    Rusya ve Çin'e soğuk duş! S-400'ler zarar gördü
    Çalışanlara dikkat çeken uyarı… Bir ay içinde başvurun
    Çalışanlara dikkat çeken uyarı… Bir ay içinde başvurun