Galatasaray'ın rakibi Barcelona men edilebilir

Geçtiğimiz yıl Avrupa Süper Ligi projesiyle ortalığı karıştıran dev kulüpler, hayallerinden vazgeçmiş değil. Dünya basınında hemen hemen her gün Barcelona, Real Madrid ve Juventus'un bu projeye geçeceği yazılıyor. UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, çok sert uyarılar yaptı. La Liga Başkanı Javier Tebas da Barcelona ve Real Madrid için zehir zemberek sözler savurdu.

Aleksander Ceferin

İşte Ceferin'in açıklamaları:

"Paralel evrende yaşıyorlar"

"Geçen yıl, pandeminin ortasında Avrupa Süper Ligi adında anlamsız bir fikri hayata geçirdiler. Aynı fikri, şimdi de bir savaşın ortasında hayata geçireceklerini duyuyoruz. Bu kişiler, paralel evrende yaşıyor olmalılar

"Kendi liglerinde oynayabilirler"

İsterlerse elbette kendi liglerinde oynayabilirler. Kimse onları durdurmaz. Ancak eğer kendi liglerinde oynarlarsa başka liglerde oynamayı hayal bile edemezler.

"Bu insanlar hakkında konuşmak zorunda mıyım?"

Ardından, şimdi Avrupa'da bir savaşın ortasındayız ve yine başladılar. Bu insanlar hakkında daha fazla konuşmak zorunda mıyım?

"Beni aradı ve özür diledi"

İçlerinden biri, ilk Süper Lig projesinden sonra beni aradı ve özür diledi. Ardından tekrar içlerine girdi. Onlar için taraftarlar müşteri. Bizim içinse taraftar, taraftardır."

Javier Tebas

"Pastayı onlar yiyecek"

La Liga Başkanı Javier Tebas, "Pastayı onlar yiyecek, diğer tüm kulüpler kırıntılarla yetinecek. Avrupa Süper Ligi'ndeki birkaç kulüp servetlerine servet katacak. Diğer kulüpler ise kırıntılarla idare edecek. Uzun yıllar boyunca bunu istediler ama başaramadılar" dedi.

"Putin'den bile fazla yalan söylüyorlar"

Tebas açıklamasını, "Avrupa Süper Ligi'ni kurmak isteyenler, kamuoyuna istediklerini söyleyebilirler ama biz içlerindeki arzuyu biliyoruz. Bunu her okuduğumda sinirleniyorum. Vladimir Putin'den bile daha fazla yalan söylüyorlar" ifadeleriyle tamamladı.