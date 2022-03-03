  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Galatasaray'ın rakibi Barcelona men edilebilir
Spor

Galatasaray'ın rakibi Barcelona men edilebilir

Avrupa Süper Ligi projesi adeta yeniden hortladı. Barcelona, Real Madrid ve Juventus, projenin hayata geçmesi için görüşmeler yapıyor. UEFA Başkanı Ceferin kulüpleri açık açık uyardı, lig başkanları da destek çıktı. Ceferin, "İsterlerse harekete geçebilirler" diyerek mesajı çok sert verdi.

Yeniakit Publisher
2022-03-03 16:10:00 - 2022-03-03 16:15:24
Galatasaray'ın rakibi Barcelona men edilebilir

Geçtiğimiz yıl Avrupa Süper Ligi projesiyle ortalığı karıştıran dev kulüpler, hayallerinden vazgeçmiş değil. Dünya basınında hemen hemen her gün Barcelona, Real Madrid ve Juventus'un bu projeye geçeceği yazılıyor. UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, çok sert uyarılar yaptı. La Liga Başkanı Javier Tebas da Barcelona ve Real Madrid için zehir zemberek sözler savurdu.

Aleksander Ceferin

İşte Ceferin'in açıklamaları:

"Paralel evrende yaşıyorlar"

"Geçen yıl, pandeminin ortasında Avrupa Süper Ligi adında anlamsız bir fikri hayata geçirdiler. Aynı fikri, şimdi de bir savaşın ortasında hayata geçireceklerini duyuyoruz. Bu kişiler, paralel evrende yaşıyor olmalılar

"Kendi liglerinde oynayabilirler"

İsterlerse elbette kendi liglerinde oynayabilirler. Kimse onları durdurmaz. Ancak eğer kendi liglerinde oynarlarsa başka liglerde oynamayı hayal bile edemezler.

"Bu insanlar hakkında konuşmak zorunda mıyım?"

Ardından, şimdi Avrupa'da bir savaşın ortasındayız ve yine başladılar. Bu insanlar hakkında daha fazla konuşmak zorunda mıyım?

"Beni aradı ve özür diledi"

İçlerinden biri, ilk Süper Lig projesinden sonra beni aradı ve özür diledi. Ardından tekrar içlerine girdi. Onlar için taraftarlar müşteri. Bizim içinse taraftar, taraftardır."

Javier Tebas

"Pastayı onlar yiyecek"

La Liga Başkanı Javier Tebas, "Pastayı onlar yiyecek, diğer tüm kulüpler kırıntılarla yetinecek. Avrupa Süper Ligi'ndeki birkaç kulüp servetlerine servet katacak. Diğer kulüpler ise kırıntılarla idare edecek. Uzun yıllar boyunca bunu istediler ama başaramadılar" dedi.

"Putin'den bile fazla yalan söylüyorlar"

Tebas açıklamasını, "Avrupa Süper Ligi'ni kurmak isteyenler, kamuoyuna istediklerini söyleyebilirler ama biz içlerindeki arzuyu biliyoruz. Bunu her okuduğumda sinirleniyorum. Vladimir Putin'den bile daha fazla yalan söylüyorlar" ifadeleriyle tamamladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay