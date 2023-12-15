Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçları bugün oynanan maçlarla tamamlandı. Şampiyonlar Ligi'nde grubunu 3. bitirerek Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek Galatasaray'ın da muhtemel rakipleri belli oldu.

Grubunu ikinci bitiren ve Galatasaray'ın muhtemel rakibi olan takımlar:

Freiburg

Marsilya

Sparta Prag

Sporting

Toulouse

Rennes

AS Roma

Qarabag

Kura çekimi ne zaman?

Şampiyonlar Ligi'nde grubunu üçüncü sırada bitiren Galatasaray, Avrupa Ligi'ne play-off turundan dahil olacak.



UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turunun Kura Çekimi 18 Aralık Pazartesi günü yapılacak. Bu turda ilk maçlar 15 Şubat'ta, rövanş maçları ise 22 Şubat'ta oynanacak.

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UEFA Avrupa Ligi takvimi

Play-off turunun tamamlanmasının ardından Avrupa Ligi'nde son 16 turunun kura çekimi 23 Şubat 2024'te gerçekleşecek.



Son 16 turunda ilk maçlar 7 Mart'ta, rövanş maçları ise 14 Mart'ta oynanacak.



Avrupa Ligi'nin çeyrek finalinde ise eşleşmeler 15 Mart'ta belli olacak. Aynı gün yarı final eşleşmelerinin de kura çekimi yapılacak.



Çeyrek finalde maçlar 11-18 Nisan'da, yarı final maçları ise 2-9 Mayıs tarihlerinde oynanacak.



UEFA Avrupa Ligi'de 2023/24 sezonunun finaline ise 22 Mayıs 2024'te Dublin'deki Aviva Stadyumu'nda ev sahipliği yapacak.