  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Altın fiyatlarındaki sert çakılma sonrası ünlü banka son tahminini duyurdu! Herkes 'neler oluyor?' dedi Daha fazla geç kalma lüksünüz yok! Araç sahipleri dikkat! Bugün son gün Yönetimden haklı isyan! Bu ne büyük rezilliktir böyle yahu... Ayıp beyler ayıp Katil devlet İsrail’in saldırısında bacağını kaybetmişti! Filistinli antrenör, sporla hayata tutunuyor Sahnede talihsiz kaza: Ünlü şarkıcı az kalsın ölüyordu Resmi görselleri sızdırıldı: İşte Samsung S26 serisi böyle görünecek! Yine gencecik bir isim daha?!? Galatasaray'a Portekizli ön libero önerisi Tüm araç sahiplerine hayati uyarı: Aracını ve cebini düşünen soğuk havada kesinlikle bunu yapmasın! Bu diyet riski düşürüyor: Tabaktaki seçim belirleyici
Sağlık
7
Yeniakit Publisher
'Gece terlemesi’ ciddi hastalıkların habercisi olabilir! Uzman isimden kritik uyarılar geldi
IHA Giriş Tarihi:

'Gece terlemesi’ ciddi hastalıkların habercisi olabilir! Uzman isimden kritik uyarılar geldi

Gece terlemesi deyip geçmemek lazım, uzman isimden çok önemli tespitler geldi.

#1
Foto - 'Gece terlemesi’ ciddi hastalıkların habercisi olabilir! Uzman isimden kritik uyarılar geldi

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Yasemin Turgut Sezgin, gece terlemesinin çoğu zaman göz ardı edildiğini ancak önemli sağlık sorunlarının işareti olabileceğini söyledi.

#2
Foto - 'Gece terlemesi’ ciddi hastalıkların habercisi olabilir! Uzman isimden kritik uyarılar geldi

Gece uykusundan sonra sabahları yastık kılıfları ve çarşafları ıslatacak kadar yoğun terlemenin basit bir durum olarak değerlendirilmemesi gerektiğini ifade eden Büyük Anadolu Samsun Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Yasemin Turgut Sezgin, gece terlemesinin uyunan ortamdan bağımsız olarak ortaya çıkan aşırı terleme şeklinde tanımlandığını dile getirdi.

#3
Foto - 'Gece terlemesi’ ciddi hastalıkların habercisi olabilir! Uzman isimden kritik uyarılar geldi

Dr. Sezgin, "Gece terlemesi; uyunan odanın fiziksel koşullarından bağımsız olarak kişinin kıyafetlerini değiştirecek, yastık ve yatak kılıflarını ıslatacak kadar fazla terleme şeklinde olmasıdır.

#4
Foto - 'Gece terlemesi’ ciddi hastalıkların habercisi olabilir! Uzman isimden kritik uyarılar geldi

Uyku bozuklukları ve kullanılan bazı ilaçların gece terlemesine yol açabileceği gibi; lösemi ve lenfoma gibi kanser hastalıkları, verem ve brusella gibi enfeksiyon hastalıkları, kan şekerinin aşırı düşmesi veya yükselmesi, tiroit bezinin hızlı çalışması, böbrek üstü bezi tümörleri, menopoz ve diğer hormonal değişiklikler gece terlemesinin altında yatan nedenler arasında yer almaktadır.

#5
Foto - 'Gece terlemesi’ ciddi hastalıkların habercisi olabilir! Uzman isimden kritik uyarılar geldi

Gece terlemesi, uyku sırasında kişinin uykusunu bölecek kadar yoğun terleme ile kendini göstermektedir. Uzun süredir devam eden, tekrarlayan veya ateş, kilo kaybı, halsizlik gibi başka şikâyetlerle birlikte görülen gece terlemelerinin ihmal edilmemesi gerekmektedir.

#6
Foto - 'Gece terlemesi’ ciddi hastalıkların habercisi olabilir! Uzman isimden kritik uyarılar geldi

Tek başına bir hastalık olmayan gece terlemelerinin altta yatan nedenin doğru şekilde tespit edilmelidir. Basit ortam düzenlemeleri yeterli olmayabilir. Uzun süredir devam eden veya başka şikâyetlerle birlikte görülen gece terlemelerinde mutlaka uzman hekime başvurulmalıdır" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sosyal medyada paylaşım rekorları kırıyor: "Ben Tayyipçi değilim ama en iyisi Erdoğan!"
Sosyal Medya

Sosyal medyada paylaşım rekorları kırıyor: "Ben Tayyipçi değilim ama en iyisi Erdoğan!"

Sokak röportajında bir vatandaşın samimi sözleri sosyal medyada viral oldu. Muhalif olduğunu belirten vatandaşın, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakk..
Avrupa hayali hüsranla bitti! Batı güzellemesi yapan ismin Türkiye itirafı şaşırttı
Sosyal Medya

Avrupa hayali hüsranla bitti! Batı güzellemesi yapan ismin Türkiye itirafı şaşırttı

Yıllarca Avrupa güzellemesi yapıp gurbetçileri hedef alan o isim, Batı'daki "hayallerinin" suya düşmesiyle çareyi Türkiye'ye dönmekte buldu...
Bugün seçim olsa… MHP’li Adan, Cumhur İttifakı’nın oy oranını verdi
Gündem

Bugün seçim olsa… MHP’li Adan, Cumhur İttifakı’nın oy oranını verdi

TBMM Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan'dan olası seçim senaryoları için dikkat çeken bir çıkış geldi. Adan, Cumhur İttifa..
Şüphe dolu birliktelik! Bir yanda Clinton bir yanda Mamdani’nin annesi
Gündem

Şüphe dolu birliktelik! Bir yanda Clinton bir yanda Mamdani’nin annesi

Epstein sapığının yakın dostu Bill Clinton’un yer aldığı ve New York'un Müslüman Belediye Başkanı Zohran Mamdani’nin annesinin de bulunduğu ..
Ümit Özdağ'a şok suçlamalar! Eski danışmandan kayıt dışı para itirafları
Gündem

Ümit Özdağ'a şok suçlamalar! Eski danışmandan kayıt dışı para itirafları

Eski Zafer Partisi Genel Başkan Danışmanı, Ümit Özdağ’a yönelik çarpıcı iddialarda bulunarak parti içindeki finansal süreçleri hedef aldı. ..
Ahmet Hakan'dan DEM ve CHP’ye zor soru: 'Kravatlı şeriatçı, kafa kesen IŞİD’çi' diyen siz değil miydiniz?
Gündem

Ahmet Hakan'dan DEM ve CHP’ye zor soru: 'Kravatlı şeriatçı, kafa kesen IŞİD’çi' diyen siz değil miydiniz?

Hürriyet Yazarı Ahmet Hakan, CHP’nin Kürt sorununu konuştuğu konferansı basına kapalı düzenlemesini eleştirdiği yazısında Suriye’de Şara ile..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23