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Galatasaray'ın konuğu Porto

- Sarı-kırmızılı takım, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 6. ve son hafta maçında yarın Portekiz temsilcisi Porto'yla karşılaşacak- Türk Telekom Stadı'nda saat 20.55'te başlayacak maçı Belaruslu hakem Aleksei Kulbakov yönetecek- Şampiyonlar Ligi'nde üst tura çıkma şansı bulunmayan Galatasaray, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edebilmek için sahaya çıkacak

10 Aralık 2018 Pazartesi 09:49
Galatasaray'ın konuğu Porto


İSTANBUL (AA) - Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 6. ve son hafta maçında yarın Portekiz temsilcisi Porto'yu konuk edecek.

Türk Telekom Stadı'nda saat 20.55'te başlayacak müsabakayı, Belaruslu hakem Aleksei Kulbakov yönetecek.

Galatasaray, Porto'nun yanı sıra Rusya'dan Lokomotiv Moskova ve Almanya'dan Schalke 04 ile bulunduğu grupta bir galibiyet, bir beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucunda topladığı 4 puanla 3. sırada bulunuyor.

Grupta oynadığı 5 maçta 4 galibiyet ve bir beraberlik yaşayan Porto ise 13 puanla zirvede yer alıyor.

İki takım arasında Portekiz'de oynanan ilk müsabakayı Porto 1-0 kazanmıştı.


- Hedef UEFA Avrupa Ligi


UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üst tura çıkma şansı bulunmayan Galatasaray, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edebilmek için mücadele verecek.

Lider Porto ve ikinci sıradaki Schalke 04'ün üst tur bileti aldığı grupta 4 puana sahip sarı-kırmızılı takım, yarınki karşılaşmayı kazanması durumunda Avrupa Ligi bileti alacak.

Galatasaray'ın Porto karşısında puan kaybetmesi halinde ise grupta 3 puanla 4. sırada yer alan Lokomotiv Moskova'nın, deplasmanda Schalke 04 ile oynayacağı maçın sonucuna göre UEFA Avrupa Ligi'ne giden takım belli olacak.


- Puan durumu


UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda 6. hafta maçları öncesinde puan durumu şöyle:

Takım O G B M A Y Av. P
Porto 5 4 1 0 12 48 13
Schalke 04 5 2 2 1 5 41 8
Galatasaray 5 1 1 3 3 5

-2

4
Lokomotiv Moskova 5 1 0 4 4 11 -73


- Serdar Aziz cezalı


Galatasaray'da sarı kart cezalısı Serdar Aziz, karşılaşmada forma giyemeyecek.

Grupta önceki maçlarda üç kez sarı kart görerek cezalı duruma düşen Serdar Aziz, müsabakanın kadrosunda yer alamayacak.

Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Younes Belhanda, Sinan Gümüş ve Emre Akbaba da maçta forma giyemeyecek.

Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 09:49
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  3. Porto
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