THY- Euroleague
0553 313 94 23

Galatasaray'ın konuğu Çaykur Rizespor

Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'in 15. haftasında yarın Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

07 Aralık 2018 Cuma 10:26
Galatasaray'ın konuğu Çaykur Rizespor

Galatasaray, Süper Lig'in 15. hafta maçında yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Süper Lig'de 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda 24 puan toplayan Galatasaray, haftaya averajla dördüncü sırada girdi. Ligde yaptığı maçların sadece birini kazanabilen, 7'sinden beraberlik, 6'sından da yenilgiyle ayrılan Çaykur Rizespor ise 10 puanla son sırada bulunuyor.

 

- Cezalı ve sakatlar

 

Galatasaray'da cezalı olan teknik direktör Fatih Terim, yardımcı antrenör Hasan Şaş ve futbolcular Ryan Donk, Badou Ndiaye, Serdar Aziz ve Fernando Reges maçta görev yapamayacak.

Ligin 11. haftasında Fenerbahçe ile oynanan derbide yaşanan olaylar sonrasında 5 maç men cezası alan futbolculardan Badou Ndiaye, Çaykur Rizespor müsabakasında cezasını tamamlayacak.

Atiker Konyaspor ile ligin 13. haftasında oynanan maçta gördüğü kırmızı kart sonrası 3 maçtan men edilen Serdar Aziz'in cezası da bu karşılaşmada sona erecek.

Futbolculardan Fernando ise sarı kart cezası nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Younes Belhanda, Sinan Gümüş ve ameliyat edilen Emre Akbaba da karşılaşmanın kadrosunda bulunmayacak.

 

- Ozan Kabak ceza sınırında

 

Galatasaray'da Çaykur Rizespor maçı öncesinde Ozan Kabak, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Genç futbolcu, yarınki maçta sarı kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek ve 16. haftadaki Medipol Başakşehir müsabakasında forma giyemeyecek.

 

- Son 6 maçta tek galibiyet

 

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de son 6 maçında sadece bir galibiyet elde edebildi.

Bu dönemde Kayserispor maçını kazanan sarı-kırmızılı takım, Bursaspor, Fenerbahçe ve Atiker Konyaspor ile berabere kaldı, Evkur Yeni Malatyaspor ve Beşiktaş'a mağlup oldu.

 

- Sahasında 26 maçtır yenilmiyor


Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 26 maçta mağlubiyet yaşamadı.

Ligde iç sahadaki son yenilgisini 2016-2017 sezonunun 30. haftasında Kasımpaşa karşısında yaşayan sarı-kırmızılı takım, daha sonra Türk Telekom Stadı'nda oynadığı müsabakalarda rakiplerine boyun eğmedi.

Galatasaray, evindeki son 26 lig maçının 22'sini kazanırken, 4'ünden beraberlikle ayrıldı.

 

Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 10:26
  1. Malatya
  2. Konya
  3. Kayseri
  4. Bursa
  5. Ali Palabıyık
  6. Çaykur Rizespor
  7. Futbol
  8. Galatasaray
  9. Spor Toto Süper Lig
  10. SÜPERLİG
  11. Türk Telekom Stadı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Uyuşturucuyu ayakkabısına gizlemiş
    1. Uyuşturucuyu ayakkabısına gizlemiş
    2. "Dünya satrancında marka haline geldik"
    3. Yemen için duyarlılık çağrısı
    4. Birinci yılında Kudüs direnişinin..
    5. TCMB'den repo ihalesi
    6. Bakan Pekcan: "Türk Eximbank, yıl..
    7. Liseli öğrencilerden yaşlı ve..
    8. Akyüz kardeşler Şanghay'da..
    9. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan:..
    10. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan:..
    11. TOSFED "yıldızlarıyla" parlıyor
    12. Trabzonspor, seri hasretini..
    13. AK Parti'nin "çevreci seçim..
    14. Zina, kim tarafından nasıl suç..
    15. Helal turizm rotayı yurt dışına çevirdi
    16. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Yurt..
    17. Yok böyle dolandırıcılık! Külçe altın..
    18. Gürsel Tekin'den Kemal..
    19. Düşük göster çok kazan devri bitiyor
    20. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan:..
    Sırrı Süreyya Önder teslim oldu!
    Sırrı Süreyya Önder teslim oldu!
    FETÖ'nün sapkınlığında sınır yok! Peygamber...
    FETÖ'nün sapkınlığında sınır yok! Peygamber...
    Avrupa'yı karıştıran tehdit: Askeri müdahalede bulunuruz
    Avrupa'yı karıştıran tehdit: Askeri müdahalede bulunuruz
    KKTC'de afet! "Şalterleri kapatın, evden çıkmayın"
    KKTC'de afet! "Şalterleri kapatın, evden çıkmayın"
    Danıştay'da skandal hamle! 28 Şubat zihniyeti başörtüsü yasağını geri getiriyor
    Danıştay'da skandal hamle! 28 Şubat zihniyeti başörtüsü yasağını geri getiriyor

    Günün Karikatürü

    7 Aralık 2018
    Anket sonuçları açıklandı! İşte partilerin İstanbul'daki oy oranı
    Anket sonuçları açıklandı! İşte partilerin İstanbul'daki oy oranı
    Gururlandıran mesaj! "Allah bize Türkleri gönderdi ve..."
    Gururlandıran mesaj! "Allah bize Türkleri gönderdi ve..."