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Galatasaray'ın konuğu Antalyaspor

- Sarı-kırmızılı ekip, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında yarın Akdeniz temsilcisi ile Türk Telekom Stadı'nda karşılaşacak

10 Mart 2019 Pazar 09:31
Galatasaray'ın konuğu Antalyaspor


İSTANBUL (AA) - Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 25. haftanın kapanış maçında yarın Antalyaspor'u konuk edecek.

Türk Telekom Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Süper Lig'de 24 maçta 13 galibiyet 7 beraberlik alan sarı-kırmızılı ekip, 4 kez de mağlup oldu. 46 puanı bulunan Galatasaray, 1 maç eksiğiyle lider Medipol Başakşehir'in 11 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor.

Antalyaspor ise 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 10 yenilgiyle 32 puan topladı.

Sezonun ilk yarısında iki takım arasında Antalya'da oynanan maçı sarı-kırmızılı ekip 1-0 kazanmıştı.


- Linnes kart sınırında


Galatasaraylı futbolcu Martin Linnes, Antalyaspor müsabakası öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Norveçli sağ bek, yarınki karşılaşmada sarı kart görmesi durumunda 26. haftada deplasmanda Bursaspor ile yapılacak maçta forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılı ekipte, arka çapraz bağında esneme tespit edilen Japon sol bek Yuto Nagatomo'nun Antalyaspor'a karşı oynaması beklenmiyor.


- Ligde 10 maçlık yenilmezlik serisi


Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 10 maçtır kaybetmiyor.

Sarı-kırmızılı takım, ligin 14. haftasında Beşiktaş'a 1-0 yenildikten sonra çıktığı müsabakalarda 6 galibiyet ve 4 beraberlik aldı.


- Sahasında mağlubiyeti unuttu


Süper Lig'de iç sahada mevcut en uzun yenilmezlik serisinin sahibi olan Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda oynadığı son 31 maçta mağlup olmadı.

Ligde iç sahadaki son yenilgisini 2016-2017 sezonunun 30. haftasındaki Kasımpaşa mücadelesinde yaşayan sarı-kırmızılı takım, sonrasında Türk Telekom Stadı'nda mağlubiyet yüzü görmedi.

Galatasaray, evindeki son 31 lig maçının 26'sını kazanıp 5'inde berabere kaldı.


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Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 09:31
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