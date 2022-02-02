Galatasaray’ın kalecisi kim? Galatasaray hangi kaleci ile anlaştı?

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Muslera’nı sakatlığına ilişki konuştu ve Galatasaray’ın yeni kalecisi kim olacak? sorusuna cevap verdi. Burak Elmas, “Muslera'nın sakatlığı sonrası kaleciye ihtiyacımız vardı. 3-4 kaleciyle görüştük ve sezon sonuna kadar mümkünse maliyeti olmaması önemliydi. Gelen kaleci Muslera'nın iyileştikten sonra arkasında durmayı kabul edecekti. Giresunspor Okan'ı geri vermek istemedi. Biz de en sonda Inaki Pena ile anlaştık. Barcelona'dan pozitif referans aldığımız bir transfer oldu.” dedi.

Inaki Pena kimdir?

Galatasaray Kulübü, İspanyol kaleci Inaki Pena'yı kadrosuna kattı. Peki, Inaki Pena kimdir? Inaki Pena kaç yaşında? 2 Mart 1999 doğumlu olan Inaki Pena, İspanya'nın Barcelona B takımında kaleci olarak forma giyiyor. 2012'de 13 yaşındayken Villarreal CF'den FC Barcelona'nın La Masia takımına katıldı. 2017–18 UEFA Gençlik Ligi'ni kazanan takımda , Chelsea'ye karşı finalde ilk yarıda yer aldı.

Inaki Pena hangi takımda oynadı?

16 Nisan 2018'de Barça ile sözleşmesini iki sezonluk bir opsiyonla birlikte üç sezon için yeniledi. Daha sonra 2018–19 sezonu öncesinde Segunda División B'de yedeklere terfi etti. ilk profesyonel maçına 6 Ekim 2018'de kendi sahasında CD Atletico Baleares karşısında 1-1 berabere kaldıkları beraberlikle başladı.

Inaki Pena Copa del Rey'de Cultural Leonesa ile 32 beraberlik turunun ilk ayağı için Jasper Cillessen'in yedeği olarak ana kadroya çağrıldı. 2019-20 sezonunda Neto'nun sakatlığı nedeniyle yokluğunu kapatmak için bir kez daha ana kadroda yedek kulübesinde yer aldı. 6 Ekim 2020'de Barcelona genç oyuncunun özleşmesini iki yıl daha uzatma opsiyonunu kullandı.

İspanya'yı 16 yaş altı , 17 yaş altı , 18 yaş altı ve 19 yaş altı seviyelerinde temsil etti ve toplamda 28 maç kazandı. 2016 UEFA Avrupa 17 Yaş Altı Şampiyonası'nda ikinci oldu ve turnuva boyunca ilk tercih oldu. Sergio Busquets'in COVID-19 testinin pozitif çıkmasının ardından bazı milli takım oyuncularının izolasyonu nedeniyle , İspanya'nın 21 yaş altı takımı 8 Haziran 2021'de Litvanya'ya karşı uluslararası hazırlık maçına çağrıldı.