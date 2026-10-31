Galatasaray’ın itirazına ret: Abdülkerim Bardakcı’nın cezası değişmedi

Galatasaray’ın, futbolcusu Abdülkerim Bardakcı ve antrenörü Serhat Doğan için yaptığı itirazlar Tahkim Kurulundan döndü. Kurul, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) 29 Ekim 2026 tarihli kararlarına yönelik incelemesinde cezaların onanmasına oybirliğiyle hükmetti.

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Galatasaray A.Ş.’nin Futbolcusu Abdülkerim Bardakçı’nın ve Antrenörü Serhat Doğan’ın PFDK’nın 29.10.2026 tarih ve E.2026-2027/748 – K.2026-2027/861 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

Galatasaray A.Ş.’nin Futbolcusu Abdülkerim Bardakçı’nın kavga eylemi nedeniyle FDT’nin 45/1-a 35/4. ve 12. maddeleri uyarınca 2 resmi müsabakadan men ve 67.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, erteleme talebinin reddine, oybirliğiyle,

Galatasaray A.Ş.’nin Antrenörü Serhat Doğan’ın akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca 50.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

Galatasaray A.Ş.’nin Antrenörü Serhat Doğan’ın rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-c maddesi uyarınca 21 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle, karar verilmiştir."