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Spor Galatasaray'ın istenmeyen adamına dev talip!
Spor

Galatasaray'ın istenmeyen adamına dev talip!

Galatasaray'da son dönemde yaptığı hatalarla teknik heyetin onayını alamayan defans oyuncusu Luyindama'ya Avrupa'nın dev kulübü talip oldu.

Yeniakit Publisher
2022-01-26 18:54:00 -
Galatasaray'ın istenmeyen adamına dev talip!

Galatasaray'da son dönemde yaptığı hatalarla teknik heyetin onayını alamayan defans oyuncusu Luyindama'ya Avrupa'nın dev kulübü talip oldu.

Galatasaray'da bu sezon az forma şansı bulan Luyindama'nın Belçika'nın Antwerp takımına kiralık olarak gitmesi gündeme gelmişti. Ancak Kongolu futbolcuya Portekiz takımı Porto'nun da talip olduğu öğrenildi.

Samsunspor maçında Muslera ile çarpışarak Uruguaylı kalecinin sakatlanmasına neden olan Luyindama ile Galatasaray'ın 2.5 yıllık sözleşmesi bulunuyor. 28 yaşındaki futbolcuya tüm alacaklarından vazgeçmesi halinde bonservisi verilecek. Sarı-kırmızılar, Luyindamayı Standart Liege'den 8 milyon euroya almıştı.

Galatasaray'da 78 maça çıkan savunma oyuncusu Christian Luyindama 5 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Sarı kırmızılılar, Luyindama'nın gidişi ile yabancı kontenjanın da boşluk oluşturacak. 

 

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