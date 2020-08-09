Galatasaray’ın istediği golcünün yeni takımı açıklandı

Benfica, Galatasaray'ın da transfer gündeminde olan Edinson Cavani konusunda mutla sona çok yakın.

9 milyon euro net maaş alacak

Edinson Cavani, Benfica'nın 3 yıllık sözleşme teklifini kabul etti. Bonservisi elinde olan 33 yaşındaki Uruguaylı yıldız oyuncu, 9 milyon euro maaş alacak.

Edinson Cavani'nin maaş dışında imza parası ve çeşitli başarı bonusları alacağı bilgisi verildi.

Danubio'da profesyonel olan Edinson Cavani, ardından Palermo ve Napoli formaları giydikten sonra 2013 yazında 64.5 milyon euro bonservis karşılığında PSG'ye transfer oldu.

200 maçta 138 gol, 30 asist

Uruguaylı forvet, PSG ile 200 Ligue 1 maçına çıktı ve 138 gol atıp 30 asist yaptı.