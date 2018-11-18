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Galatasaray'ın ısrarla istediği Modeste hayal oldu

Galatasaray'ın forvet sıkıntısı çektiği bu dönemde uzun süredir gündeminde olan Modeste'nin yeni takımı resmen belli oldu.

18 Kasım 2018 Pazar 10:55
Galatasaray'ın ısrarla istediği Modeste hayal oldu

Galatasaray, Modeste ile yaz döneminde de uzun süre ilgilenmiş ancak Tianjin Quanjian takımı ile olan sıkıntılar nedeniyle transfer gerçekleşmemişti. Bundesliga 2'de mücadele eden Köln, Anthony Modeste'yi transfer ettiğini açıkladı. Köln'den yapılan açıklamada Modeste ile 2023'e kadar sözleşme imzalandığı belirtildi. 30 yaşındaki golcü oyuncu Çin kariyerinden önce de Köln'de forma giyiyordu.

Köln Teknik Direktörü Armin Veh'in yaptığı açıklamada, "Moedste ile birkaç haftadır görüşüyorduk. Sözleşme sorununu çözebileceğimizi fark ettik ve kısa sürede bu transferi çözüme kavuşturduk'' ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 18 Kasım 2018 Pazar 10:55
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