Galatasaray'ın ısrarla istediği Modeste hayal oldu
Galatasaray'ın forvet sıkıntısı çektiği bu dönemde uzun süredir gündeminde olan Modeste'nin yeni takımı resmen belli oldu.18 Kasım 2018 Pazar 10:55
Galatasaray, Modeste ile yaz döneminde de uzun süre ilgilenmiş ancak Tianjin Quanjian takımı ile olan sıkıntılar nedeniyle transfer gerçekleşmemişti. Bundesliga 2'de mücadele eden Köln, Anthony Modeste'yi transfer ettiğini açıkladı. Köln'den yapılan açıklamada Modeste ile 2023'e kadar sözleşme imzalandığı belirtildi. 30 yaşındaki golcü oyuncu Çin kariyerinden önce de Köln'de forma giyiyordu.
Köln Teknik Direktörü Armin Veh'in yaptığı açıklamada, "Moedste ile birkaç haftadır görüşüyorduk. Sözleşme sorununu çözebileceğimizi fark ettik ve kısa sürede bu transferi çözüme kavuşturduk'' ifadelerini kullandı.
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