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Spor

Galatasaray'ın forma sırt sponsoru Magdeburger Sigorta oldu

Kulüp başkanı Mustafa Cengiz: "Magdeburger Sigorta ile 2 yıllık anlaşma yaptık. Bu sözleşme opsiyonlarıyla birlikte sözleşme süresince 20 milyonu aşkın bir rakama denk geliyor. Camiamıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum"

Yeniakit Publisher
2020-07-27 20:13:02 -
Galatasaray'ın forma sırt sponsoru Magdeburger Sigorta oldu

İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kulübü, forma sırt sponsorluğu için Magdeburger Sigorta ile 2 yıllık anlaşma imzaladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Türk Telekom Stadı'nda düzenlenen imza törenine kulüp başkanı Mustafa Cengiz, ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, başkan yardımcısı Yusuf Günay, Bor Holding Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Cem Hancan ve Bor Holding Yönetim Kurulu Üyesi Müge Çetin'in katıldığı belirtildi.

Kulüplerin yaşadığı ekonomik zorluklar göz önüne alındığında yapılan bu sponsorluk anlaşması ile Galatasaray'ın, marka gücünü bir kez daha ortaya koyduğunu dile getiren Mustafa Cengiz, "Geçtiğimiz sezon kol sponsorumuz olan Magdeburger Sigorta yeni sezonda sırt sponsoru olarak devam edecek. Bunun Galatasaray camiasına ve Türk futboluna hayırlı olmasını dilerim. Magdeburger Sigorta ile 2 yıllık anlaşma yaptık. Bu sözleşme opsiyonlarıyla birlikte sözleşme süresince 20 milyonu aşkın bir rakama denk geliyor. Camiamıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." şeklinde konuştu.

Bor Holding Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Cem Hancan ise Galatasaray ile 1 sene önce başlayan iş birliğinin geleceğe taşınmasından duyduğu mutluluğu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Öncelikle Sayın Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Kendilerinin göstermiş olduğu bu nezaket çerçevesinde geçtiğimiz sene bir yolculuğa çıktık. O yolculukta o zaman bir cümle kullanmıştım. Umarız bu bir başlangıç olur. Önümüzdeki yıllara yayılan güzel bir anlaşmanın ilk adımlarını atmış oluruz demiştim. Bugün aradan bir sene geçti. Geldiğimiz noktada o bir başlangıç adımıymış. Anlaşmalarımızı daha büyüterek Galatasaray ile olan sponsorluk iş birliğimizde gönül verdiğimiz takımımızla beraber yolculuğumuza devam ediyoruz. Başkanımıza ve sayın yönetim kurulu üyelerimize çok teşekkür ediyorum. Elimizi büyük bir taşın altına koyduk. Sayın Başkanımızdan sonuna kadar destek istiyoruz. Markalarımızı kalkındırmak ve sonsuza kadar hep beraber olmak için güzel bir yolculuğa hep beraber devam edeceğiz."

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