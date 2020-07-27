Galatasaray'ın forma göğüs sponsoru SIXT rent a car

İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kulübü, forma göğüs sponsorluğu için araç kiralama firması SIXT rent a car ile 2 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Türk Telekom Stadı'nda düzenlenen imza törenine kulüp başkanı Mustafa Cengiz, ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, başkan yardımcısı Yusuf Günay, Bor Holding Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Cem Hancan ve Bor Holding Yönetim Kurulu Üyesi Müge Çetin'in katıldığı belirtildi.

Türk futbolunun içinde bulunduğu maddi zorluklara karşın Galatasaray'ın ne kadar büyük bir marka olduğunu yapılan anlaşma ile kanıtladığını aktaran Mustafa Cengiz, "Galatasaray göğüs sponsorunu da buldu. Biraz önce anlaşmayı imzaladık. Bunun Galatasaray camiasına ve Türk futboluna hayırlı olmasını dilerim. Önümüzdeki iki sezon için göğüs sponsorumuz, dünya çapında dev bir araç kiralama şirketi olan SIXT rent a car. Bu sözleşme opsiyonlarıyla birlikte 40 milyonu aşkın bir rakama denk geliyor. Bu, özellikle Türk futbolunun sponsorlar açısından sıkıntılı olduğu süreçte müthiş bir hamle." ifadelerini kullandı.

Abdurrahim Albayrak ise iki önemli dünya markasının bir araya geldiğini vurgulayarak, "Bir dünya markası olan Galatasaray ile bir başka dünya markası olan SIXT rent a car, bir oldu, beraber oldu. Bu anlaşmanın hem Galatasaray ailesine hem de SIXT Türkiye'ye hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Bor Holding Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Cem Hancan da şunları kaydetti:

"Uluslararası arenada başarısını kanıtlamış, lider futbol takımlarından Galatasaray'a, SIXT rent a car olarak sponsor olmaktan dolayı mutluyuz. SIXT rent a car, dünyanın en büyük araç kiralama şirketlerinden biridir ve 100'den fazla ülkede faaliyet göstermektedir. SIXT Türkiye olarak Türk sporuna katkılarımız devam edecektir. Anlaşmalarımızı daha büyüterek, Galatasaray ile olan sponsorluk iş birliğimizde gönül verdiğimiz takımımızla beraber yolculuğumuza devam ediyoruz."