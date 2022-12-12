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Spor Galatasaray'ın eski yıldızı Podolski geri dönüyor!
Spor

Galatasaray'ın eski yıldızı Podolski geri dönüyor!

1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da transfer hareketliliği iyiden iyiye hız kazanırken, Karadeniz ekibi Konyaspor forması giyen Amilton ile prensip anlaşmasına vardı. Öte yandan Rizespor bomba bir ismi daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2022-12-12 16:42:00 - 2022-12-12 16:42:20
Galatasaray'ın eski yıldızı Podolski geri dönüyor!

1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da transfer hareketliliği iyiden iyiye hız kazanırken, Karadeniz ekibi Konyaspor forması giyen Amilton ile prensip anlaşmasına vardı. Öte yandan Rizespor bomba bir ismi daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

Süper Lig'de olduğu gibi 1. Lig'de de transfer hareketliliği hız kazanmış durumda. 1. Lig'de şu ana kadar topladığı 29 puanla ikinci sırada bulunan Karadeniz ekibi Çaykur Rizespor'da transfer temaslarını sıklaştırırken, bir isimde mutlu sona ulaşıldı.

Ajansspor'un haberine göre; Bülent Korkmaz'ın ekibi Konyaspor'dan Amilton ile prensip anlaşmasına vardı. 33 yaşındaki kanat oyuncusu Antalyaspor'da forma giydiği dönem teknik direktör Bülent Korkmaz ile çalıştı ve tecrübeli hoca kırmızı-beyazlı takıma Brezilyalı ismi transfer etti.

Rizespor'un listesindeki bir diğer isim ise daha önce Süper Lig'de Galatasaray ve Antalytaspor'da da forma giymiş ve son olarak Gornik Zabrze'nin yolunu tutan Lukas Podolski... Kulübü ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan tecrübeli futbolcu için Rize ekibinin temasa geçmeye hazırlanması bekleniyor.

 

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