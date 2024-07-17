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Spor Galatasaray’ın eski yıldızı Fenerbahçeli oluyor!
Spor

Galatasaray’ın eski yıldızı Fenerbahçeli oluyor!

Yeniakit Publisher
2024-07-17 13:43:13 - 2024-07-17 13:43:12
Galatasaray’ın eski yıldızı Fenerbahçeli oluyor!

Fenerbahçe'nin, Sevilla forması giyen eski Galatasaraylı stoper Marcao için devreye girdiği öne sürüldü.

Fenerbahçe'nin Becao ile yolların ayrılması halinde sürpriz bir ismi listesine eklediği ortaya çıktı.

Fenerbahçe'nin, geçtiğimiz sezonlarda Galatasaray forması giyen Marcao'yu gündemine aldığı iddia edildi.

Hatta sarı lacivertlilerin bu transfer için önemli mesafe aldığı bildirildi.

Sarı lacivertlilerin, 28 yaşındaki savunmacıyı Becao'nun yerine düşündüğü iddia edildi. Yönetimin, İspanyol ekibiyle temasa geçtiği ve Marcao konusunda olumlu yanıt olduğu ileri sürüldü.
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Brezilyalı defansın ise yeniden Türkiye'ye dönmeyi çok istediği aktarıldı. Fenerbahçe'nin çok ufak bir bonservis ücretiyle transferi bitirmek istediği iddia edildi.

Öte yandan transfere teknik direktör Jose Mourinho'nun da onay verdiği bildirildi.

Sarı lacivertlilerin Marcao transferine dair net gelişmelerin 1-2 hafta içinde netleşmesi bekleniyor.

Marcao geçen sezon Sevilla'da toplam 10 maçta forma giydi. Sezon içinde sakatlık problemleriyle uğraşan başarılı oyuncu yer aldığı karşılaşmalarda 1 gol attı.

Güncel piyasa değeri 4 milyon Euro olan Marcao'nun, Sevilla ile kontratı 2027 yılında sona erecek.

3 sezon boyunca Galatasaray forması giyen Marcao, 2022 yılında 13 milyon Euro bonservis bedeliyle Sevilla'ya transfer olmuştu.

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