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Spor Galatasaray'ın eski yıldızı Denayer: Bana da ırkçılık yapıldı
Spor

Galatasaray'ın eski yıldızı Denayer: Bana da ırkçılık yapıldı

Galatasaray'ın eski yıldız futbolcusu Jason Denayer, PSG-Başakşehir maçında ortaya çıkan ırkçılık olayları sonrası çarpıcı bir itirafta bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-12-11 17:12:00 -
Galatasaray'ın eski yıldızı Denayer: Bana da ırkçılık yapıldı

Bir dönem Galatasaray forması giyen Jason Denayer, PSG-Başakşehir maçında yaşanan ırkçılık skandalı üzerine konuştu.

Paris Saint-Germain ile Başakşehir arasındaki maçta 4. hakem Webo'ya ırkçı ifadeler kullanmış ve ardından iki takım da sahayı terk etmişti.

"Dayanışma olmalı"

Lyon oyuncusu açıklamasında; "Bu dayanışma her zaman futbolda olmalı ancak hiçbir zaman ırkçı davranışların ciddi sonuçları olmuyor. Olayları unutuyoruz ve yenisi yaşanıyor." dedi.

"Lazio maçında bana da yapıldı"

Denayer kendisine yapılan ırkçılığı anlatırken; "Ben Galatasaray'da oynarken 2016 yılında Lazio ile Avrupa Ligi maçında karşılaşmıştık. Bana ırkçılık yapıldığını hakeme söylemiştim ama oynamaya devam etmiştik. Irkçı sözler kabul edilse de daha fazlası yapılmıyor. Sanıyorum bütün siyahlar bunu bir noktada yaşadı." açıklamasında bulundu.

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