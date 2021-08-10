  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
YKS'de barajın düşürülmesi konusunda YÖK'ten flaş adım
Reisi ile Macron ‘nükleer anlaşmayı’ görüştü! Gerginlik devam edecek mi?
ABD’den Çin’e uyarı: Çatışmanın ciddi küresel sonuçları olur
ABD'den tarihi itiraf: Çin'in gerisinde kaldık
Spor Galatasaray'ın eski başkanı Mustafa Cengiz apar topar hastaneye kaldırıldı
Spor

Galatasaray'ın eski başkanı Mustafa Cengiz apar topar hastaneye kaldırıldı

Galatasaray'ın eski başkanı Mustafa Cengiz, dün gece rahatsızlanması üzerine hastaneye kaldırıldı. Cengiz'in bugün Disiplin Kurulu'na sevk edilmeleriyle ilgili yapılacağı basın açıklaması da iptal edildi.

Yeniakit Publisher
2021-08-10 13:29:00 -
Galatasaray'ın eski başkanı Mustafa Cengiz apar topar hastaneye kaldırıldı

Galatasaray'ın eski başkanı Mustafa Cengiz, Disiplin Kurulu'na sevk edilmeleriyle ilgili olarak yapacağı basın toplantısı öncesi hastaneye kaldırıldı.

Riskli ameliyat geçirdi

Mustafa Cengiz, 2020 yılında riskli bir beyin ameliyatı geçirdi ve ardından da mide kanaması sebebiyle tedavi gördü. Uzun süredir sağlık sorunlarıyla boğuşan Cengiz'in sağlık durumu şu anda iyi.

"Ziyarete gelmedin"

Mustafa Cengiz, başkanlığı bırakmadan önce yaptığı basın toplantısında Fatih Terim'e de serzenişte bulunmuştu. Cengiz, "Ameliyat oldum, geçmiş olsuna, ziyarete gelmedin. Bizi duman ettin hocam" demişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay