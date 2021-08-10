Galatasaray'ın eski başkanı Mustafa Cengiz apar topar hastaneye kaldırıldı
Galatasaray'ın eski başkanı Mustafa Cengiz, dün gece rahatsızlanması üzerine hastaneye kaldırıldı. Cengiz'in bugün Disiplin Kurulu'na sevk edilmeleriyle ilgili yapılacağı basın açıklaması da iptal edildi.
Galatasaray'ın eski başkanı Mustafa Cengiz, Disiplin Kurulu'na sevk edilmeleriyle ilgili olarak yapacağı basın toplantısı öncesi hastaneye kaldırıldı.
Riskli ameliyat geçirdi
Mustafa Cengiz, 2020 yılında riskli bir beyin ameliyatı geçirdi ve ardından da mide kanaması sebebiyle tedavi gördü. Uzun süredir sağlık sorunlarıyla boğuşan Cengiz'in sağlık durumu şu anda iyi.
"Ziyarete gelmedin"
Mustafa Cengiz, başkanlığı bırakmadan önce yaptığı basın toplantısında Fatih Terim'e de serzenişte bulunmuştu. Cengiz, "Ameliyat oldum, geçmiş olsuna, ziyarete gelmedin. Bizi duman ettin hocam" demişti.