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Galatasaray'ın Avusturya kampı

- Sarı-kırmızılı ekip, yeni sezon hazırlıklarına Seefeld kasabasında yaptığı idmanla devam etti- İtalyan kondisyoner Bartali, futbolculara uyguladığı sert antrenmanla dikkati çekti- Teknik direktör Fatih Terim, yağmura rağmen taraftarın fotoğraf çekilme isteğini geri çevirmedi

20 Temmuz 2019 Cumartesi 21:27
Galatasaray'ın Avusturya kampı


SEEFELD (AA) - Galatasaray, 2019-2020 futbol sezonu hazırlıklarını Avusturya'da sürdürüyor.

Tirol bölgesindeki Seefeld kasabasında kamp yapan sarı-kırmızılı ekip, yeni sezon hazırlıklarına teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanla devam etti.

Fiziksel çalışmayla başlayan antrenmanda futbolcular daha sonra iki gruba ayrıldı. Dün Almanya'nın Leipzig takımıyla oynanan hazırlık maçında uzun süre görev alan oyuncular Ryan Babel, Adem Büyük, Ryan Donk, Marcao, Mariano Filho, Kostantinos Mitroglou, Jimmy Durmaz ve Ahmet Çalık yenilenme çalışması yaptı.

Diğer futbolcular ise İtalyan kondisyoner Alberto Bartali yönetiminde çalıştı. Kondisyon çalışmasının ardından dar alanda yapılan çift kale maçla idman tamamlandı.


- Bartali'nin acıması yok


İtalyan kondisyoner Bartali, kamp boyunda yaptırdığı ağır idmanlara devam etti.

Kondisyon antrenmanında futbolculara yüksek sesli ve sert komutlar veren Bartali, idman yöntemleriyle de futbolcuların sınırlarını zorladı.

Bartali, yenilenme yapanlar haricindeki oyuncuları dik bir yokuşta çalıştırdı. İtalyan teknik adam, futbolculara kademeli olarak yokuş yukarı sprint attırdı.

Genç oyunculardan Yunus Akgün, sprint çalışmasını takım doktoru Yener İnce'nin gözetiminde yarıda bıraktı. Yunus, sahada koşulara devam etti.


- Terim, Babel ile görüştü


Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bir süre yeni transfer Ryan Babel ile görüştü.

Terim, dün yapılan ve 3-2 kaybedilen Leipzig müsabakasında sarı-kırmızılı ekibin 2 golünü de atan Babel ile yaklaşık 5 dakika süren bire bir konuşma yaptı.


- Terim, yağmura rağmen taraftarı kırmadı


Fatih Terim, kendisiyle fotoğraf çekilmek için bekleyen sarı-kırmızılı tarafların isteğini yağmura rağmen geri çevirmedi.

İdmanı izleyen yaklaşık 200 kişilik taraftar grubundan bir kısmı çalışmanın sonuna kadar bekleyerek Fatih Terim ile fotoğraf çekilmek istedi.

Çalışma sırasında taraftarların fotoğraf çekilme isteğine, "Antrenmandan sonra çekiliriz." diye yanıt veren tecrübeli teknik adam, yağmurun başlamasına rağmen sözünü tuttu.

Taraftarların yanına giden Terim, yoğun ilgi arasında taraftarlarla tek tek fotoğraf çekildi. Fatih Terim, bu sırada ayağı kırık olduğu için kalabalığa giremeyen bir taraftarın ısrarlı fotoğraf çekilme isteğini de yerine getirdi.


- Donk'tan bisikletli ulaşım


Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Donk, antrenmana bisikletle gelip gitti.

Donk, takımın konakladığı otelle antrenman sahası arasındaki yaklaşık 2 kilometrelik yolda otobüs yerine bisiklet kullandı.

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Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 21:27
  1. antrenman
  2. Avusturya
  3. Futbol
  4. Galatasaray
  5. Seefeld
  6. Spor Toto Süper Lig
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