Galatasaray'ın Antalya kampı sürüyor

Galatasaray, Süper Lig'de ikinci bölümün hazırlıklarını sürdürdü.

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Bölgesi'ne kampta bulunan sarı-kırmızılı ekip, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde çalıştı.

Kamp kapsamında dün Adana Demirspor ile yapılan hazırlık maçında uzun süre alan futbolcular salonda yenilenme çalışması gerçekleştirdi. Diğer futbolcular pas çalışmasıyla başladığı antrenmana top kapma oyunuyla devam etti. Az sayıda oyuncunun katıldığı idman, dar alanda çift kale maçla tamamlandı.

Dünya Kupası'nda mücadele ettiği için izinli olan Victor Nelsson ve Dries Mertens ile tedavi süreci devam eden Sergio Oliveira kampa katıldı. Nelsson takımla, Mertens ise bireysel çalışma yaptı.

Galatasaray, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.