Galatasaray'ın açıklamasına dair Ahmet Nur Çebi'den yorum: Derbi öncesi...

Beşiktaş, Süper Lig'de Hatayspor, deplasmanına çıkmaya hazırlanıyor.

Siyah-beyazlılarda Başkan Ahmet Nur Çebi, maç öncesinde gündemi değerlendirdi. Çebi, Galatasaray'ın hakem itirazları ve açıklamaları ile ilgili sorulara yanıt verdi.

Ahmet Nur Çebi açıklamasında; "Herkesin hakemle ilgili serzenişi oldu. '1 yıl önce bu hakemleri değiştirelim, yenisi gelsin' demiştim. Gönderilen arkadaşlar geri geldi. O zaman şimdi zamanı değil diyenler şimdi şikayet ediyor." dedi.

Beşiktaş Başkanı sözlerinin devamında; "Yapılan bir yanlışa müdahale etmezsen yarın bu sizin de başınıza gelir. Galatasaray da şu anda bunu yaşıyor. Bu açıklamaların derbi öncesi hakemleri etkileyecek şekilde yapılmamasını diliyorum. Birinin bugün canı yandı diyerek, eyyamcılık yapıp, sonraki maçta o takıma sahip çıkmak gibi bir sonuçla umarım karşılaşmayız." açıklamasında bulundu.