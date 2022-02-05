  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Galatasaray'ın 6 numarası şimdi tamam!
Spor

Galatasaray'ın 6 numarası şimdi tamam!

Galatasaray'ın yeni transferi Erick Pulgar fırtına gibi bir giriş yaptı. İdmanda hünerlerini sergileyen Erick Pulgar, Domenec Torrent'in gözüne girdi.

Yeniakit Publisher
2022-02-05 13:11:00 -
Galatasaray'ın 6 numarası şimdi tamam!

Galatasaray'ın yeni transferi Erick Pulgar fırtına gibi bir giriş yaptı. İdmanda hünerlerini sergileyen Erick Pulgar, Domenec Torrent'in gözüne girdi.

Galatasaray'ın yeni 6 numarası Erick Pulgar, Antalya kampında takım arkadaşlarıyla tanıştı. İdmanda hünerlerini ortaya koyan Şilili yıldız, hocası Torrent'le kısa bir görüşme yaptı. 28 yaşındaki futbolcunun fiziksel açıdan Alanya karşısında forma giymeye hazır olduğu belirtildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay