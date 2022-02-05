Galatasaray'ın 6 numarası şimdi tamam!
Galatasaray'ın yeni transferi Erick Pulgar fırtına gibi bir giriş yaptı. İdmanda hünerlerini sergileyen Erick Pulgar, Domenec Torrent'in gözüne girdi.
Galatasaray'ın yeni transferi Erick Pulgar fırtına gibi bir giriş yaptı. İdmanda hünerlerini sergileyen Erick Pulgar, Domenec Torrent'in gözüne girdi.
Galatasaray'ın yeni 6 numarası Erick Pulgar, Antalya kampında takım arkadaşlarıyla tanıştı. İdmanda hünerlerini ortaya koyan Şilili yıldız, hocası Torrent'le kısa bir görüşme yaptı. 28 yaşındaki futbolcunun fiziksel açıdan Alanya karşısında forma giymeye hazır olduğu belirtildi.