Galatasaray'ın 38. başkanı Burak Elmas oldu!

Galatasaray yeni başkanını seçti. Galatasaray Lisesi'nde sabah saatlerinde başlayan oy verme işlemi, 15.00'te sona ererken oy sayım işlemleri de sonuçlandı. Mustafa Cengiz'in sağlık sorunları nedeniyle yeniden aday olmadığı sarı-kırmızılılarda başkanlık yarışına Metin Öztürk, İbrahim Özdemir, Eşref Hamamcıoğlu, Burak Elmas ve Yiğit Şardan katıldı. Özellikle Eşref Hamamcıoğlu'nun 28. sandığa kadar üstünlüğüyle süren kıyasıya yarışın galibi Burak Elmas olurken, Galatasaray'ın da 38. Başkanı oldu. Burak Elmas ve yönetim kurulu, 3 yıl süreyle görev yapacak.

30 sandıkta oy kullanıldı!

Aidatlarını yatıran ve seçimde oy kullanma hakkına sahip üyeler, Galatasaray Lisesi'ndeki sınıflarda kurulan 30 sandıkta oy attı. Seçimde 4731 kişi oy kullandı.

Açılan sandıklarda toplam sonuçlar (30/30)

Burak Elmas: 1541

Eşref Hamamcıoğlu: 1500

Metin Öztürk: 893

Yiğit Şardan: 679

İbrahim Özdemir: 92

TFF' den Burak Elmas’a tebrik

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray'da başkanlığa seçilen Burak Elmas için tebrik mesajı yayımladı.

Federasyonun resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı, "Galatasaray Spor Kulübü'nün bugün gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucunda başkanlığa seçilen Sayın Burak Elmas ve Yönetim Kurulu üyelerini kutlar, yönetim dönemlerinde görevlerinde başarılar dileriz."

Burak Elmas’ın vaatleri neler?

Seçim öncesi vaatlerin sunulduğu bir programda konuşan Burak Elmas şunlar kaydetmişti. "Galatasaray'ın uzun zamandır çözülemeyen problemlerini, bizi Galatasaraylı yapan kuruluş idealleri ve değerlerinin artık arzu ettiğimiz şekilde yaşanmadığını görerek bir çözüm üretmek istedik. Bu, çok samimi bir çözümdü. Bu, iktidar mücadelesi olarak değil Galatasaray'ın geleceği olarak gördüğümüz bir yola çıkış. Galatasaray'ın geleceği için taşın altına elini elimizi koymaya karar verdik.

Galatasaraylıların şikayet ettiği seçim dönemi alışkanlıklarından uzak durmaya, problemleri detaylı çalışmaya, oy için değil yetkinlik için değerli insan kaynağını kazandırmaya, sorunları çok önce çalışarak ilk gün çözüm önerilerini ilk gün için hazırlamaya çalıştık. Hiç kimseden teveccüh görerek değil kendi inisiyatifimizle Galatasaray ailemize olan görevimiz olarak bu çözümü ürettik. Bu çözüme karşılık bir teveccüh oluşmasını bekledik. Bugün de bu teveccühün oluştuğunu görüyorum. Yapmak istediklerimizin anlaşılmasından dolayı çok mutluyum."

Stratejilerimizi belirlediklerini vurgulayan Galatasaray Başkan Adayı Burak Elmas, "Tüm şubelerimizde arzu ettiğimiz profesyonel yapıyı belirlemiş durumdayız. Sadece futbolda değil tüm diğer branslarla da bunun sorulmasını arzu ederdik. Hangi teknik direktör konusundaki görüşümüz çok net. Görüşme yaptık mı, hayır. Birkaç sene önce hocamızla yaptığımız görüşmede Galatasaray'ın futbol vizyonunu paylaşmıştım. Umarım bu sürede hocamız fikir değiştirmemiştir. Onun tarafına da bakmamız lazım. İlk tercihimiz Fatih Terim. Onun cevabına göre de başka tercihlerimiz olabilir. Ama Galatasaray tek planla gidilemeycek kadar önemli bir yer. Uygulamayı arzu ettiğimiz, Galatasaray'ın gelecek 20 yıldaki futbol stratejisi ve sisteminin en hızlı uygulanmasını sağlayacak teknik direktör olduğu için bu tercihi yapıyoruz. Başka arkadaşlarımızın farklı istekleri olabilir, buna da saygı gösteririz. Bu konuda değerlendirmeyi yapan ben değil, genel kuruldur" sözleriyle Terim tercihini bir kez daha dile getirmişti.

"Terim istemedği takdirde B Planı var mı? Yerli mi yabancı mı?" soruları üzerine de Elmas, "Planlarımız var. Ama benim arzu ettiğim ilk hedeflerimi ekibimle birlikte gerçzekleştirmek. Onun olabilirliğini öğrendikten sonra B, C planlarına yoğunlaşmak. Biz bugün oturup bir maç izleyerek kararlar vermiyoruz. Gitmesini istediğimiz uzun planları yaparak uygun teknik direkter tercih ettik. Her şubemizde bu çalışmayı yaptık. İlk önce futbol stratejiniz var" diye konuştu.

Çalhanoğlu transferi

Burak Elmas, Hakan Çalhanoğlu sorusuna "Biz Galatasaray'da yıldızlaşan futbolcu alacağız. Türk futbolunda kimsenin hata yapma lüksü yok. İsimler dolaşıyor ama Bankalar Birliği Anlaşması nedeniyle birçok hamlemizi bankalara sorarak yapmak zorundayız. Ama bu yıldız olmadan oynayacak bir Galatasaray anlamına gelmiyor. Galatasaray'ın daha doğru tercihler yapacağı anlamına geliyor." cevabını vermişti.

Burak Elmas’ın listesi

ASİL: Ali Polat Bengiserp, Mehmet Remzi Sanver, Başak Karaca, Bikem Ardakoç Kanık, Turhan Özen, Burçak Emre Zorlu, Şükrü Köksal Ünlü, Mustafa Özgür Kalelioğlu, Rezan Epözdemir, Özgür Işıtan Gün