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Spor

Galatasaray'ın 30 milyon Euro'luk planı ortaya çıktı

Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim, Feghouli ve Belhanda'yı gelecek yıl takımda düşünmüyor. Bu iki yıldız dışında Diagne, Babel ve Maicon ile yollar ayrılacak. Telles'ten gelecek para ile birlikte beklenen toplam rakam 30 Milyon Euro.

Yeniakit Publisher
2020-06-07 10:32:00 -
Galatasaray'ın 30 milyon Euro'luk planı ortaya çıktı

Galatasaray yönetimi 6 oyuncunun satışından 30 milyon Euro bekliyor. Arap kulüplerinin transfer gündeminden hiç düşmeyen Belhanda ve Feghouli ikilisinden beklenen rakam 12 milyon Euro.

Maıcon için 3-3.5 milyon euro

Cimbom, Al Nasr'da kiralık oynayan Maicon'un satışından da 3-3.5 milyon Euro civarında gelir bekliyor. Yönetim, Babel ve Diagne'yi de elden çıkartarak maaş yükünü iyice hafifletecek.

Telles'ten 2 milyon euro

Galatasaray, 2016 yılında Portekiz ekibi Porto'ya sattığı Alex Telles'ten anlaşma gereği hiç de azımsanmayacak bir gelir elde edecek.

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