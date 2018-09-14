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Galatasaray'ın 11'inde sürpriz isim! Henüz 18 yaşında

Süper Ligin 5. haftasında Kasımpaşa'yı sahasında konuk edecek olan Galatasaray'ın ilk 11'inde sürpriz bir isim yer aldı. Fatih Terim stoper mevkisinde 2000 doğumlu Ozan Tabak'a şans verdi.

14 Eylül 2018 Cuma 20:40
Galatasaray'ın 11'inde sürpriz isim! Henüz 18 yaşında

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kasımpaşa karşısında defansta Serdar Aziz'in yanında genç futbolcu Ozan Kabak’a 11’de şans verdi. Terim ayrıca Badou Ndiaye’yi de ilk kez 11’de görevlendirdi.


Galatasaray’ın Spor Toto Süper Lig’in 5. haftasında sahasındaki Kasımpaşa karşılaşmasının 11’i belli oldu. Sarı-kırmızılıların Teknik Direktörü Fatih Terim, defansta sürpriz bir isme görev verdi. 18 yaşındaki Ozan Kabak, Serdar Aziz ile defansın ortasında görev yapacak. Sağ bek bölgesinde de Mariano’nun yerine Martin Linnes oynayacak. Badou Ndiaye de bu sezon ilk kez Paşa karşısında 11’de başlayacak. Yedek kulübesinde ise İsmail, Mariano, Ahmet, Selçuk İnan, Ömer Bayram, Henry Onyekuru, Fernando, Yunus Akgün, Muğdat Çelik ve Feghouli görev bekleyecek. 

Galatasaray’ın Kasımpaşa 11’i şöyle: 

“Muslera, Linnes, Ozan Kabak, Serdar Aziz, Nagatomo, Donk, Ndiaye, Emre, Sinan, Garry Rodrigues, Eren Derdiyok.” 

Haber Tarihi: 14 Eylül 2018 Cuma 20:40
  1. Galatasaray
  2. Ozan Tabak
  3. Fatih Terim

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