Galatasaray'dan Zlatan Ibrahimovic açıklaması!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

Mustafa Cengiz'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Şampiyon olacağız

'Galatasaray adının olduğu her yerde mücadele vardır. Son maç özellikle şampiyonluk adına bizi ümitlendirdi. Büyük takım demek de bunu gerektirir. Bu sezon da şampiyon olacağız'

İmza töreni yapacağız

'Bazen ben kimseyi arayamıyorum. Hayatımızda inanılmaz bir akış var. Binlerce sorun, alt sorun var. Devre arasında hocamızla sözleşme yapacaktık, fırsat bulamadık. Şimdi yapalım desek bunu Genel Kurul'da oy almak için yapıyoruz değerlendirirler diye yapmadık. Genel Kurul'dan sonra hocamızla bir imza töreni gerçekleştireceğiz'

Diagne'yi alana kadar neler çektik

'Diagne bizi mali durumdan zorladı ama çok iyi bir transfer yaptık. Biz UEFA'da hala artıyız ve ayağımızı yorganımıza göre uzatıyoruz. Biz UEFA'dan bağımsız bir şey yapmıyoruz. Diagne'yi alana kadar neler çektiğimizi bir ben bir de Abdurrahim bilir! Diagne hocamızın özellikle istediği bir oyuncuydu. Bize göre çok doğru bir tercih yaptı. Diagne'yi iki kişi tutuyor. Boşta kalanların gol sayısı arttı. Yaptığımız savunma transferleriyle gol yeme sayımız düştü.'

Galatasaray ne zaman galip gelse...

Kulüpler Birliği bildirisinden Galatasaray'ı çıkarsanız ben de bu konuda mutabıkım. Nitekim aynı hakemlerle ilgili demeçler verildi. Biz kendimize ayrıcalık istemedik. Galatasaray ne zaman galip gelse yabancı sınırı gündeme geliyor. Böyle bir kanaat oluştu bizde. Belki başkaları da böyle görüyor olabilir.

Türkiye'nin problemi bu

'Rekabet kaliteyi getirir. Eğer siz rakibinizin ayaklarını kesip kendi seviyenize getirirseniz siz de küçülürsünüz. Her şeyi üretim ve talep belirliyor. Üretim var, talep yoksa fiyat düşüyor. Üretim yok, talep varsa fiyat yükseliyor. Türkiye'nin problemi bu.'

İsmini vermek istemiyorum

'Biz Eskişehir'den bir futbolcu aldık, çok zorlandık. İsim vermek istemiyorum. Biz de kendi evlatlarımızın yetişmesini ve parlamasını istiyoruz. Ben kendi vatandaşımı tercih ederim fakat siz bu aldığınız parayı nereye harcayacaksınız?'

Gomis'e asla git demedik

'Gomis gerçekten tatlı bir adam. Kişisel hiçbir sorunum yok, hocamın da yok. Türkiye'den ayrıldıktan sonra ülkenin ve Galatasaray'ın değerini anladı bence. Seçimlere girse seçilecek neredeyse, o kadar seviliyor. Gomis'e asla git demedik. Ne Gomis, ne biz, ne hoca, asla kötü bir niyet yoktu. Şartlar öyle gelişti.'

Ibrahimovic için uğraştık

Zlatan Ibrahimovic için en üst düzeyde çok uğraştık ama ABD'de kalmak istedi. Ibrahımovic çok değişik biri. En büyük hayalim Galatasaray'ın 3-4 kez Şampiyonlar Ligi'ni ve FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nı kazanması.