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Spor Galatasaray’dan Vedat Muriç sürprizi
Spor

Galatasaray’dan Vedat Muriç sürprizi

Galatasaray, Süper Lig'de şampiyonluğun en önemli adaylarından biri. Fenerbahçe, Mesut Özil bombası patlatırken Galatasaray’dan da sürpriz bir girişim geldi.

Yeniakit Publisher
2021-01-07 14:27:00 -
Galatasaray’dan Vedat Muriç sürprizi

Süper Lig'de şampiyonluğu göğüslemek isteyen Galatasaray, transferde gaza bastı.

Radamel Falcao ve Mbaye Diagne'den beklenen verimi alamayan Galatasaray'da gözler forvet transferine çevrildi.

Sarı kırmızılıların daha önce de girişimlerde bulunduğu ancak kadrosuna dahil edemeği Vedat Muriç ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

İtalyan La Lazio Siamo Noi'den Edoardo Zeno, Hakan Balta'nın Roma'ya geldiğini ve Vedat Muriç ile bir görüşme yaptığını yazdı.

Bu iddia; sportif direktör yardımcısı olarak göreve başlayan Balta'nın 'Muriç transferini yönetecek isim olarak belirlendi' iddialarını da doğruladı.

Zeno'nun iddiasına göre; Muriç, Lazio'da kalmak ve kendini ispatlamak istiyor. Ancak Simone İnzaghi beklentilerin çok uzağında kalan Kosovalı golcünün yerine ikinci devrede daha efektif bir santrfor arıyor. Bu aşamada da Galatasaray oyuncuyu kiralamanın yollarını arıyor.

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