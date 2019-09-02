Galatasaray'dan transfer bombası Mario Lemina

Transfer girişimlerini sürdüren Galatasaray, Premier Lig takımlarından Southampton'ın Gabonlu oyuncusu Mario Lemina ile anlaşma sağladı.
02 Eylül 2019 Pazartesi 00:11
Habertürk'ün haberine göre; Galatasaray, Southampton'ın Gabonlu oyuncusu Mario Lemina'yı 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.
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