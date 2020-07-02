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Spor

Galatasaray'dan transfer bombası! İki yıldız geliyor

Olympiakos ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Norveçli Omar Elabdellaoui ile prensip anlaşmasına varan sarı kırmızılı ekip, transfer döneminin başlamasıyla birlikte imzayı alacak. Galatasaray'ın yatırım yaptığı diğer futbolcu ise Kerem Aktürkoğlu oldu.

Yeniakit Publisher
2020-07-02 13:55:00 -
Galatasaray'dan transfer bombası! İki yıldız geliyor

Galatasaray transfer sezonuna iki transferle birden başladı. Bir yandan sezonu başarıyla tamamlayıp, diğer yandan yeni sezona hazırlanan Galatasaray, transferde ilk çalışmalarının karşılığını gördü, bonservisi elinde olan iki futbolcuyla anlaştı. Cim-Bom, ilk olarak sağ bekini Yunanistan'da buldu.

Olympiakos ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Norveçli Omar Elabdellaoui ile prensip anlaşmasına varan sarı-kırmızılılar, transfer döneminin başlamasıyla birlikte imzayı attıracak. Norveç Milli Takımı'nda da görev yapan Elabdellaoui, Trabzonsporlu Sörloth'un kaptanlığını da yaptı. Geçen sezon 21 lig maçında şans bulan tecrübeli oyuncu, 1 de gol attı.

Kerem Aktürkoğlu

Sarı-kırmızılıların yatırım yaptığı diğer futbolcu ise TFF 3. Lig ekiplerinden Anagold 24 Erzincanspor'un sol açığı Kerem Aktürkoğlu... Bu sezon 17 gol, 12 asistlik bir performans sergileyen 21 yaşındaki futbolcu, kanatta olmasına rağmen skorer kimliğiyle dikkat çekti. İsmi üç büyüklerle anılan Kerem için de bonservis bedeli ödenmeyecek.

Böylece Galatasaray, sözleşmesi bitecek olan Mariano'nun boşluğunu Omar Elabdellaoi ile doldururken, Kerem Aktürkoğlu da, sol kanatta birçok isimle forma yarışına girmiş olacak.

 

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