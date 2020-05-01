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Spor

Galatasaray'dan transfer bombası: Diego Costa

Golcü arayışlarına hız kesmeden devam eden Galatasaray için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-01 13:27:00 -
Galatasaray'dan transfer bombası: Diego Costa

Golcü arayışlarına hız kesmeden devam eden Galatasaray için transfer iddiaları gelmeye devam ediyor.

Diego Costa hamlesi

Corona virüsü salgını yüzünden liglerin ertelenmesiyle Galatasaray bu arayı fırsata çevirmiş ve gelecek sezonun transfer çalışmalarına başlamıştı. Bu süreçte mali zorluğa giren sarı-kırmızılılar, maaş indirimini gündemine getirmişti. Polaris Sports'tan Cimbom'a sürpriz bir öneri geldi. Şirket, Arap takımlarıyla anılan Falcao'nun yerine Diego Costa'yı getirebileceklerini Galatasaray yönetimine bildirdi.

 

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