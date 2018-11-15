Galatasaray'dan Tolgay Arslan bombası!

Beşiktaş’ta kadro dışı kalan Tolgay Arslan herkesin gözdesi olmaya devam ediyor.

Fenerbahçe’nin Ozan Tufan’la, Trabzonspor’un ise Burak Yılmaz’la takas etmek istediği Tolgay için Galatasaray cephesinde de sürpriz bir gelişme yaşandı. İddiaya göreFatih Terim hem sezon sonunda İngiltere’ye dönecek Ndiaye’nin yerine hem de bekleneni veremeyen Belhanda’nın yerine Tolgay’ı düşünüyor. Bu bir teklif veya öneri değil. Sadece şartlar oluşursa bu fırsat değerlendirilmek isteniyor.

Kaynak: Fotospor