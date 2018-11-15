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Galatasaray'dan Tolgay Arslan bombası!

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Tolgay Arslan'a Galatasaray'ın talip olduğu öğrenildi.

15 Kasım 2018 Perşembe 02:48
Galatasaray'dan Tolgay Arslan bombası!

Beşiktaş’ta kadro dışı kalan Tolgay Arslan herkesin gözdesi olmaya devam ediyor.

Fatih Terim'in gözdesi Tolgay Arslan

Fenerbahçe’nin Ozan Tufan’la, Trabzonspor’un ise Burak Yılmaz’la takas etmek istediği Tolgay için Galatasaray cephesinde de sürpriz bir gelişme yaşandı. İddiaya göreFatih Terim hem sezon sonunda İngiltere’ye dönecek Ndiaye’nin yerine hem de bekleneni veremeyen Belhanda’nın yerine Tolgay’ı düşünüyor. Bu bir teklif veya öneri değil. Sadece şartlar oluşursa bu fırsat değerlendirilmek isteniyor.

Kaynak: Fotospor

Haber Tarihi: 15 Kasım 2018 Perşembe 02:48
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  3. Tolgay Arslan
  4. Beşiktaş
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