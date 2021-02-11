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Spor Galatasaray'dan TFF'ye başvuru: Kar yağışı nedeniyle...
Spor

Galatasaray'dan TFF'ye başvuru: Kar yağışı nedeniyle...

Süper Lig'in 24. haftasında Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Galatasaray, meteoroloji tarafından yapılan kar yağışı uyarısı nedeniyle maç saatinin değiştirilmesi konusunda TFF'ye başvuruda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-02-11 17:41:00 -
Galatasaray'dan TFF'ye başvuru: Kar yağışı nedeniyle...

Galatasaray Spor Kulübü, 14 Şubat Pazar günü saat 19:00’da oynanacak olan Kasımpaşa maçının saatinin değiştirilmesini istiyor.

Sarı-kırmızılı ekip maçın ileri bir tarihe alınması için önce Kasımpaşa Kulübü’ne danışacak. Kasımpaşa'dan olumlu cevap gelmesinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu’na başvuruda bulunacak.

14 Şubat Pazar günü akşam saatlerinde İstanbul’da beklenen yoğun kar yağışından dolayı Kasımpaşa maçının saatinin daha erkene çekilmesini talep edecek olan Galatasaray, Kasımpaşa Kulübü’nden olumlu bir cevap alması durumunda Türkiye Futbol Federasyonu ile de iletişime geçecek.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Galatasaray Başkan Yardımcısı Abdürrahim Albayrak, “Pazar günü akşam saatlerinde çok şiddetli bir kar yağışı bekleniyor. Önce Kasımpaşa ile görüşeceğiz, sonra TFF ile görüşeceğiz. Maçın saatinin değişmesi için konuşacağız” şeklinde konuştu.

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