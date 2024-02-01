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Spor Galatasaray'dan tarihi rekor! 1 milyarı aştı
Spor

Galatasaray'dan tarihi rekor! 1 milyarı aştı

Yeniakit Publisher
2024-02-01 16:39:00 -
Galatasaray'dan tarihi rekor! 1 milyarı aştı

GS Store'un 2024 kreasyonu tanıtımında futbolcular podyuma çıktı. 6 ayda 2,5 milyon adet ürün ve 1 milyar liranın üzerinde satışla Galatasaray tarihinin en yüksek cirosunu yakaladığı açıklandı.

GS Store'un 2024 kreasyonu tanıtımında futbolcular podyuma çıktı. 6 ayda 2,5 milyon adet ürün ve 1 milyar liranın üzerinde satışla Galatasaray tarihinin en yüksek cirosunu yakaladığı açıklandı.

Galatasaray Kulübünün lisanslı ürünlerini satan GS Store, 2024 yılı kreasyonunu Galataport Terminal'de düzenlenen organizasyonla tanıttı.
Etkinliğe sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek, yöneticileri, teknik ekipler ve sporcular ile davetliler katıldı.
Organizasyonda konuşan başkan Dursun Özbek, mağazacılıkta da yakaladıkları çıkışa değinerek, şunları söyledi:

"Kulübümüz, Türkiye Bankalar Birliği anlaşması ve buna bağlı devam eden borç yapılanması sebebiyle kısıtlı koşullarda, tüm kulvarlarda rekabeti sürdürerek devam ediyor. Bu nedenle kulübümüz adına yaptığımız gelirler bizim için çok büyük önem taşıyor..."

"Bu açıdan bakıldığında GS Store ve bağlı bulunduğu Galatasaray Mağazacılık ve Perakende AŞ, son dönemde gösterdiği performansla yüzümüzü güldürüyor. GS Store'da tüm zamanların en yüksek ciro rakamlarına ulaşmış bulunuyoruz..."
"Haziran-Aralık 2023 döneminde 33,7 milyon avro satış gerçekleştirdik. Bu rakam, geçen yıla göre avro bazında yüzde 119 büyümeyi ifade ediyor. Önümüzdeki dönemde kulübümüz daha büyük başarılara imza atarken mağaza satış rekorlarının da kırılacağına yürekten inanıyorum."
Galatasaray Mağazacılık AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Kemal Sarıöz ise Sarıöz, son 6 aylık dönemde ciro ve büyüme alanında rekorlar kırdıklarını dile getirerek şunları söyledi:
"Haziran-Aralık 2023 döneminde 1 milyar liranın üzerinde satışla Galatasaray tarihinin en yüksek cirosunu ve artış oranını yakaladık. Tam 2,5 milyon adet ürünü taraftarımızla buluşturduk. Cumhuriyet'imizin 100. yılına özel tasarladığımız formaları 72 saatte 65 bin adet satarak rekora imza attık"

FUTBOLCULAR PODYUMA ÇIKTI

Organizasyonda kapsamında düzenlenen defilede yıldız futbolcular podyumda boy gösterdi. Ürünlerin tanıtıldığı defilede Mauro Icardi, Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Kerem Demirbay, Lucas Torreira ve Barış Alper Yılmaz, podyumda yürüdü.
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