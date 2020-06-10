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Spor

Galatasaray’dan Talat Özkarslı için taziye mesajı

Galatasaray, eski milli futbolcu ve kulüp üyesi Talat Özkarslı’nın vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-10 14:11:31 -
Galatasaray’dan Talat Özkarslı için taziye mesajı

Galatasaray, eski milli futbolcu ve kulüp üyesi Talat Özkarslı’nın vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.


Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden yapılan paylaşımda, "5701 Sicil Numaralı Divan Üyemiz, Galatasaray formasıyla şampiyonluklar yaşayan efsane isimlerimizden Talat Özkarslı’nın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Talat Özkarslı’ya Allah’tan rahmet; ailesi, sevenleri ve Türk futbol camiasına başsağlığı diliyoruz" denildi.

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