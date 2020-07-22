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Spor

Galatasaray'dan sürpriz transfer! Caner Erkin ile masaya oturuyor

Yeni sezondaki yabancı kısıtlaması nedeniyle yerli transferlere daha çok özen gösteren Galatasaray, Beşiktaş’la sözleşmesi bitecek olan Caner Erkin’le bu hafta masaya oturacak.

Yeniakit Publisher
2020-07-22 15:02:00 -
Galatasaray'dan sürpriz transfer! Caner Erkin ile masaya oturuyor

Transfer çalışmalarına lig bitmeden başlayan ve yeni sezon kadrosunu büyük ölçüde şekillendiren Galatasaray’dan sürpriz bir hamle daha.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından alınan yabancı kısıtlama kararı nedeniyle kadroya yerli takviyesi yapmaya çalışan Sarı-kırmızılılar, gözünü Beşiktaş’la sözleşmesi bitecek olan Caner Erkin’e çevirdi.

Teknik patron Fatih Terim’in talebi üzerine harekete geçen Sarı-kırmızılılar, 31 yaşındaki sol bekle bu hafta masaya oturacak.

Taraflar anlaşma sağlarsa, flaş bir ayrılık da yolda. Leipzig’den 1.5 sezonluğuna kiralanan Saracchi’nin mukavelesi feshedilebilir. Böylece ilk 11’de yer alması gereken en az 3 yerliden biri Caner Erkin olabilir.

Fenerbahçe'de çok istiyor

Terim’le uzun yıllar Milli Takım’da da çalışan Caner Erkin, bu sezon Beşiktaş formasıyla 37 maçta 4 gol 12 asistlik bir performans ortaya koydu. Fenerbahçe’nin de transfer gündeminde yer alan tecrübeli sol bek, özellikle Fatih Terim’in devrede olması nedeniyle Galatasaray’a oldukça sıcak bakıyor.

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