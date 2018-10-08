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Galatasaray'dan sürpriz Terim kararı!

Galatasaray'da Başkan Cengiz ve kurmayları, Dursun Özbek döneminde tekrar takımın başına getirilen teknik direktör Fatih Terim'le yeni sözleşme için kolları sıvadı.

08 Ekim 2018 Pazartesi 09:40
Galatasaray'dan sürpriz Terim kararı!

Geçen sezonun ortasında Igor Tudor'un yerine göreve gelen Terim, takımı bir anda ayağa kaldırmış ve sezon sonunda Sarı-Kırmızılılar'ın Süper Lig'de şampiyon olmasında başrolü oynamıştı.

1.5 yıllık sözleşmesi önümüzdeki mayıs ayında sona erecek olan tecrübeli çalıştırıcının uzun yıllar boyunca takımın başında kalmasını isteyen yönetim, bu konuda ilk hamlesini yaptı. Başkan Cengiz'in, Terim'e 3 senelik bir sözleşme teklif edeceği öğrenildi.

Tarafların kontratla ilgili olarak masaya oturacağı tarihin yakın zamanda belli olması beklenirken, deneyimli teknik adamın 3 milyon Euro civarında bir ücret alacağı konuşuluyor. Takımın başına üçüncü kez geldiğinde yarım sezon için sembolik olarak Galatasaray kulübünün kuruluş yılı olan 1905 TL alan Terim, bu sezon için 3 milyon Euro alacak.

Takımı şampiyon yapması halinde de 55 yaşındaki hocaya 500 bin Euro başarı primi ödenecek.

KAYNAK: FANATİK

Haber Tarihi: 08 Ekim 2018 Pazartesi 09:40
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