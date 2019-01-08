0553 313 94 23

Galatasaray'dan sürpriz kaleci hamlesi! Onur Kıvrak

Galatasaray, Trabzonspor ile yollarını ayıran tecrübeli file bekçisi Onur Kıvrak'ı gündemine aldı.

08 Ocak 2019 Salı 14:46
Galatasaray'dan sürpriz kaleci hamlesi! Onur Kıvrak

Galatasaray'da yeni bir gündem maddesi Trabzonspor'dan Onur Recep Kıvrak... Daha önce de sarı-kırmızılı takımın gündemine gelen Onur için yönetim ve Fatih Terim fikir alışverişinde bulunuyor.

Onur Kıvrak hamlesi!

Son dönemde eski formundan uzaklaşan Onur için harekete geçilip geçilmemesi konusunda kesin bir karar verilmiş değil. Muslera, Galatasaray'dan bonuslarla birlikte 4 milyon euro'nun üzerinde bir maaş alıyor.

Yönetim, özellikle Güney Amerika'dan talipleri olan Fernando Muslera'yı iyi bir bonservis bedeliyle satıp bu parayı yeni transferlerde kullanmayı düşünüyor.

Bu konuda karar Fatih Terim'e bırakılmış durumda. Tecrübeli teknik adam onay verirse Muslera'yı isteyen kulüplerle bağlantıya geçecek olan yönetim, Onur Kıvrak'ı kadroya katacak. Terim 'Muslera kalsın' derse Onur transferi rafa kalkacak.

(Habertürk)

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 14:46
  1. Galatasaray
  2. Onur Kıvrak
  3. Trabzonspor
  4. Kaleci

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Samsun'da silah kaçakçılarına yönelik operasyonu
    1. Samsun'da silah kaçakçılarına yönelik..
    2. İşte Pepe'nin yeni takımı! Anlaşma..
    3. Okul servisi TIR'la çarpıştı! 2'si..
    4. Erdoğan'dan "faşizm" çıkışı
    5. Hatayspor'da ikinci yarı hazırlıkları
    6. Netanyahu yolsuzluk davasında..
    7. Şair Cemal Süreya anılıyor
    8. Fenerbahçe salonda çalıştı
    9. Babası Erdoğan'a saldırmıştı... Kovuldu!
    10. Galatasaray'dan sürpriz kaleci..
    11. Yeni Malatyaspor'da başkan açıkladı:..
    12. 350 bin işletmeye 22 milyar lira kredi
    13. Jandarma Genel Komutanlığı darbe..
    14. Ziraat Bankası'ndan kredi kartı..
    15. Kemalist yazar ve profesör canlı..
    16. Bitlis'te "özel güvenlik bölgesi"..
    17. SDT 2 komedi oyununu seyirciyle..
    18. Sayıştay Eleme Sınavı başvuruları..
    19. Küstah HDP’li AK Partililere Saldırı!
    20. Kadın bakıcının 96 yaşındaki kişiyi..
    O sapkın projeyi Bakanlık iptal etti
    O sapkın projeyi Bakanlık iptal etti
    Süper Lig'de Arda Turan bombası! İşte çok konuşulacak yeni takımı...
    Süper Lig'de Arda Turan bombası! İşte çok konuşulacak yeni takımı...
    Nevşin Mengü'den TV5'te Esed güzellemesi!
    Nevşin Mengü'den TV5'te Esed güzellemesi!
    Tüm dünyanın gözü orada! Suudi genç kız hakkında karar verildi
    Tüm dünyanın gözü orada! Suudi genç kız hakkında karar verildi
    İttifaka onlar da katıldı! O ilde Saadet adayı desteklenecek
    İttifaka onlar da katıldı! O ilde Saadet adayı desteklenecek

    Günün Karikatürü

    8 Ocak 2019
    Sağlık raporlarında yeni dönem başlıyor! Bakan Koca açıkladı
    Sağlık raporlarında yeni dönem başlıyor! Bakan Koca açıkladı
    Almanların en büyük korkuları belli oldu! Listede Türkiye de yer alıyor
    Almanların en büyük korkuları belli oldu! Listede Türkiye de yer alıyor