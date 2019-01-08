Galatasaray'dan sürpriz kaleci hamlesi! Onur Kıvrak

Galatasaray'da yeni bir gündem maddesi Trabzonspor'dan Onur Recep Kıvrak... Daha önce de sarı-kırmızılı takımın gündemine gelen Onur için yönetim ve Fatih Terim fikir alışverişinde bulunuyor.

Onur Kıvrak hamlesi!

Son dönemde eski formundan uzaklaşan Onur için harekete geçilip geçilmemesi konusunda kesin bir karar verilmiş değil. Muslera, Galatasaray'dan bonuslarla birlikte 4 milyon euro'nun üzerinde bir maaş alıyor.

Yönetim, özellikle Güney Amerika'dan talipleri olan Fernando Muslera'yı iyi bir bonservis bedeliyle satıp bu parayı yeni transferlerde kullanmayı düşünüyor.

Bu konuda karar Fatih Terim'e bırakılmış durumda. Tecrübeli teknik adam onay verirse Muslera'yı isteyen kulüplerle bağlantıya geçecek olan yönetim, Onur Kıvrak'ı kadroya katacak. Terim 'Muslera kalsın' derse Onur transferi rafa kalkacak.

(Habertürk)