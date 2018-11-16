Galatasaray'dan sürpriz forvet hamlesi! Linnes'den Fatih Terim'e olumlu rapor...
Forvet arayışlarını sürdüren Galatasaray'dan sürpriz bir hamle geldi. Sarı kırmızı ekip Norveçli genç oyuncu Fredrik Gulbrandsen'i yakın takibe aldı.16 Kasım 2018 Cuma 03:09
Martin Linnes’in özverili oyunundan her zaman etkilenen Fatih Terim, Norveçli oyuncunun yakın arkadaşı ve vatandaşı Fredrik Gulbrandsen’le ilgili bilgi istedi.
Sözleşmesi sezon sonu bitiyor!
Son olarak Göztepe maçını TT Stadı’nda seyreden Leipzig’in 26 yaşındaki oyuncusu için scout ekibi yetersiz fiziğine rağmen etkili olabilir raporu verdi. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 1.75’lik oyuncunun 8 maçta 2 gol ve 2 asistle oynadığı hatırlatıldı.
Kaynak: Fotospor
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