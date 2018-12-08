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Galatasaray'dan stoper atağı! Maicon'un yerine geliyor...

Belçika medyası, Galatasaray'ın eski golcüsü Johan Elmander’in sarı kırmızı ekibe Christian Luyindama’yı önerdiğini iddia etti.

08 Aralık 2018 Cumartesi 13:10
Galatasaray'dan stoper atağı! Maicon'un yerine geliyor...

Devre arasında Maicon ile yollarını ayırıp stoper takviyesi yapmayı planlayan Galatasaray'da sürpriz bir isim gündeme geldi. Sarı- Kırmızılılar, Belçika Ligi ekiplerinden Standart Liege'de forma giyen Christian Luyindama'yı yakın takibe aldı. Galatasaray için yurt dışında futbolcu izleyen Johan Elmander'in Kongolu yıldızı canlı olarak seyrettiği ve olumlu rapor sunduğu belirtildi.

2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor!

Standart Liege ile 2021 yılına kadar sözleşmesi olan Luyindama bu sezon 24 resmi maçta oynadı ve 2 gol attı. Galatasaray yönetiminin kısa süre içinde 24 yaşındaki futbolcu için resmi teklifte bulunması bekleniyor.

(Takvim)

Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 13:10
  1. Galatasaray
  2. Maicon
  3. Christian Luyindama
  4. Standart Liege
  5. Johan Elmander
  6. Transfer haberleri

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