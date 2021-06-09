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Galatasaray'dan şok açıklama! "500 bin TL yatırırsanız..."

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, 500 bin TL bağış yapan başkan adaylarının GS TV'de seçim programı yapabileceği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-06-09 15:36:00 -
Galatasaray'dan şok açıklama! "500 bin TL yatırırsanız..."

Galatasaray, 500 bin TL bağış yapmaları halinde başkan adaylarının GS TV ve Galatasaray YouTube Kanalı'nda program yapabileceklerini açıkladı.

Galatasaray'ın yaptığı açıklama şu şekilde:

"17 Kasım 2020 tarihinde alınan yönetim kurulu kararı gereği, Galatasaray Spor Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurulu’nda yarışacak başkan adayları, kulübümüze 500 bin TL bağışta bulunmaları karşılığında Galatasaray Televizyonu’nda ve YouTube üzerinden adaylıklarıyla ilgili program yapabileceklerdir.

Başkan adaylarına saygıyla duyurulur."

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